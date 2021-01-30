Облил свою жену бензином и поджег: появилось видео с места семейной драмы в России

В России мужчина облил свою жену бензином после ссоры и поджег в квартире, расположенной в элитном районе под Москвой, в Балашихе, в результате чего пострадали оба супруга.

Об этом сообщается в Telegram-канале "LIFE SHOT".

Но мужчина, обливая и поджигая супругу, не учел, что пары бензина могут вспыхнуть и взорваться, что и произошло. В итоге, волной выбило окна в квартире. Обоих супругов доставили в больницу с серьезными ожогами.

Соседи утверждают, что конфликты между ними возникали регулярно, особенно по выходным. Помимо супругов в квартире живет их взрослая дочь - в момент взрыва ее не было дома. По данным Telegram-канала, мужчина часто срывал агрессию на членах семьи. Периодически женщинам приходилось уезжать от него к родственникам.

По данным Telegram-канала "Mash", женщина на данный момент находится в тяжелом состоянии, а у мужчины - травмы средней тяжести.

Как сообщал "Телеграф", ранее в России неизвестные облили бензином и подожгли подростка. ЧП произошло в Красноярском крае.