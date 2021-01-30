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Начали взрываться баллоны с пропаном: в Москве произошел масштабный пожар (видео)

Начали взрываться баллоны с пропаном: в Москве произошел масштабный пожар (видео)
Обновлено 13:58 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

В субботу, 30 января, на территории промзоны, где находятся 40 баллонов с пропаном в Москве, произошел сильный пожар. Его оперативно стараются погасить, боясь масштабного взрыва.

Об этом сообщается в Telegram-каналах "Mash" и "LIFE SHOT".

Известно, что эпицентр пожара расположен в районе 1-го Тушинского проезда в Москве. Уточняется, что горит бензовоз, расположенный на территории промзоны.

Очевидцы уже сообщают о звуках взрывов на месте ЧП. О том, что баллоны уже начали взрываться, сообщил и Telegram-канал LIFE SHOT.  

Из-за повышенной опасности распространения огня, в МЧС РФ уточнили, что направили на место ЧП три вертолета.

Общая площадь пожара — 100 кв. м.

В тушении участвуют 160 человек и 49 единиц техники. Сейчас возгорание уже локализовано на 500 кв. м.

Предварительно, пострадавших нет.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 1,309

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Пожары, Москва, Взрывы, Видео, Промзоны.
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