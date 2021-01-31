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Российский коп может сесть на три года из-за барана: детали конфуза

Российский коп может сесть на три года из-за барана: детали конфуза
01:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В России сотрудник ДПС взял в качестве взятки живого барана, теперь ему грозит три года тюрьмы. 

Об этом сообщает Телеграм-канал Baza. 

Как говорится в сообщении, двое молодых жителей Карачаево-Черкесской республики попались на езде в пьяном виде, но попали в поле зрения старшего лейтенанта Алибека Чагарова. 

Чтобы избежать наказания, парни решили "договориться", однако денег у них при себе не было, а потому они предложили полицейскому барана. 

Утверждается, что Чагаров "подарок" принял, однако позже его коллеги обнаружили факт получения неправомерной выгоды. 

"27 января на лейтенанта возбудили уголовное дело за мелкое взяточничество, Алибек может сесть на три года", - сказано в сообщении. 

Как сообщалось ранее, в России обнаружили "вытрезвитель", в котором "пациентов" избивали, обливали холодной водой и держали в подвале по несколько недель. 

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Россия, Курьез, Бараны.
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