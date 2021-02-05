Россияне отреагировали отборным матом на запрет ругани в сети

Русский протест бессмысленный и беспощадный. После принятия поправок против нецензурных высказываний в соцсетях, граждане РФ стали активней материться в Интернете.

Об этом свидетельствуют данные "Медиалогии" проанализировавшей публикации россиян в сетях "ВКонтакте", "Одноклассники", "Facebook", "Twitter", "Instagram". Всего, за период 1–2 февраля 2021 года, пользователи из РФ сделали 646,1 тысяч публикаций с использованием нецензурных выражений, сообщает "РБК".

Для сравнения, в прошлом году, 3-4 января, граждане Российской Федерации оставили в соцсетях 426,5 тысяч нецензурных выражений.

Информацию опубликовал и Телеграм-канал Ксении Собчак "Кровавая барыня".

Напомним, в феврале 2021 года вступили в силу поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Теперь социальные сети обязаны в течении суток удалять публикации с использованием нецензурных слов.

После появления новостей о поправках в Интернете произошел бум нецензурных выражений. В целом, прирост составил 30% к среднесуточным показателям.

Напомним, ранее российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак прямо выступила против российского запрета на нецензурные выражения.