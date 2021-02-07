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Заразили ВИЧ и бросили без помощи: в российской колонии умер украинец из Крыма

Заразили ВИЧ и бросили без помощи: в российской колонии умер украинец из Крыма
Обновлено 07:21 Сегодня Телеграф фото: ВВС

Утром в пятницу, 5 февраля в исправительной колонии в Адыгеи (Россия) скончался 49-летний украинец, заключенный Здоренко Владимир.

Об этом сообщается на сайте Крымской правозащитной группы в субботу, 6 февраля.

Известно, что он скончался из-за неоказания своевременной медицинской помощи. Сам Здоренко из Крыма и был там осужден за кражу. В 2019 году его вывезли в Россию для отбывания наказания.

В местах лишения свободы заключенного заразили ВИЧ-инфекцией и не оказали необходимую медицинскую помощь.

Как сообщал "Телеграф", ранее в СИЗО Севастополя, в оккупированном Крыму умерло четверо заключенных. Так, 6 апреля 2018 года в СИЗО Симферополя были найдены повешенными Сервер Беляев и Олег Гончаров. 12 апреля в карцере был найден повешенным 23-летний Дмитрий Шапошник. 13 апреля в камере №8 с перерезанным горлом был найден Ислам Искеров.

 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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ВИЧ, Украинцы, РФ, Смерти, Колонии.
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