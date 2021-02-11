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По Москве прокатилась серия крупных краж: следствие нашло "украинский" след

По Москве прокатилась серия крупных краж: следствие нашло "украинский" след
Обновлено 19:15 Сегодня Телеграф

В Москве произошла серия ограблений из хранилищ местных банках. Традиционно, ответственность в случившемся тут же переложили на Украину, якобы в столице РФ  "работает" целая банда из украинцев.

Об этом сообщают в Telegram-канале "LIFESHOT".

Так, 9 февраля с заявлением в полицию обратился 35-летний москвич Дмитрий А.  Он рассказал, что из двух его ячеек в банке РМП "испарились" 146 миллионов рублей в разной валюте.

"Миллионы утекали и из других банков. 46 млн — из "Агоры", 4 млн — из "Ишбанка" и 142 млн из Банка развития и модернизации промышленности. Всего грабители вынесли около 300 лямов", - рассказали в Telegram-канале.

По предварительным данным, полицейские предполагают, что к преступлениям якобы причастна "ОПГ, базирующаяся в Украине".

Якобы бандиты выбирают мелкие частные банки, которые хранят именно наличку. Ячейки грабители якобы вскрывают с помощью подбора ключей. Причем по данным Telegram-канала, одного из налетчиков якобы удалось даже вычислить по камерам.

"Он же был замечен на таможенном посту на границе с Украиной - при въезде в Россию. Сейчас следователи устанавливают его причастность к кражам и ищут других членов банды", - уточняют авторы.

Как сообщал "Телеграф", ранее россияне нашли "украинский след" в деле отравления Навального.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Москва, Ограбления, Банки, Кражи, укринский след.
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