На юге России прогремел взрыв: обрушились здания, под завалами ищут человека (фото, видео)

Утром, 12 февраля во Владикавказе на улице Гагкаева прогремел мощный взрыв. Ударной волной разрушило два магазина: "Магнит" и "Магнит Косметик". Информации о пострадавших пока нет.

Об этом сообщили в Телеграм-канале LIFE SHOT. Там также показали видео с места событий.

Согласно предоставленным данным, взрыв произошел в двухэтажном здании, где находился магазин "Магнит". От него ничего не осталось.

Сам взрыв произошел в 7:28 по местному времени (6:28 по Киеву).

По предварительным данным, во время взрыва в здании магазина находился охранник, и сейчас его ищут под завалами.

Основная версия причины взрыва во Владикавказе на данный момент - это утечка газа, но спасатели прорабатывают все варианты.

Стоит напомнить, что ранее, 8 февраля чилийский город Пангипулья погряз в пожарах уличных беспорядков. Гнев толпы вызвало убийство полицейскими уличного музыканта.