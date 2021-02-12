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Пятница, 12.02.2021
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На юге России прогремел взрыв: обрушились здания, под завалами ищут человека (фото, видео)

На юге России прогремел взрыв: обрушились здания, под завалами ищут человека (фото, видео)
07:47 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Утром, 12 февраля во Владикавказе на улице Гагкаева прогремел мощный взрыв. Ударной волной разрушило два магазина: "Магнит" и "Магнит Косметик". Информации о пострадавших пока нет.

Об этом сообщили в Телеграм-канале LIFE SHOT. Там также показали видео с места событий.

Озвучены первые версии взрыва на юге России

Согласно предоставленным данным, взрыв произошел в двухэтажном здании, где находился магазин "Магнит". От него ничего не осталось.

Сам взрыв произошел в 7:28 по местному времени (6:28 по Киеву).

По предварительным данным, во время взрыва в здании магазина находился охранник, и сейчас его ищут под завалами.

Основная версия причины взрыва во Владикавказе на данный момент - это утечка газа, но спасатели прорабатывают все варианты. 

Стоит напомнить, что ранее, 8 февраля чилийский город Пангипулья погряз в пожарах уличных беспорядков. Гнев толпы вызвало убийство  полицейскими уличного музыканта.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Взрыв, Владикавказ.
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