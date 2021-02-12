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Пятница, 12.02.2021
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Озвучены первые версии взрыва на юге России

Озвучены первые версии взрыва на юге России
08:19 Сегодня Телеграф

На данный момент озвучены несколько версий мощного взрыва во Владикавказе на улице Гагкаева в пятницу, 12 февраля, в результате чего ударная волна разрушила два магазина - "Магнит" и "Магнит Косметик".

Об этом сообщает Telegram-канал LIFESHOT.

"Основная версия на данный момент - это утечка газа", - говорится в сообщении.

Возможную версию об утечке подтверждает и журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале. "От здания не осталось ничего. Один из очевидцев рассказал, что в здании было кислородное охлаждение. Возможно, оно дало утечку", - пишет автор.

Как добавляет "RT на русском", работники МЧС сейчас разбирают завалы на месте взрыва.

На месте ЧП задействованы 120 человек и 25 единиц техники, работают кинологи.

Как уточняет Telegram-канал "Mash" со ссылкой на очевидцев, под завалами нашли мужчину, который работал охранником в супермаркете.

"Мужчина жив, сейчас ему оказывают первую помощь", - пишут в Telegram-канале. Сам мужчина рассказал, что ночью работал, под утро заснул, а от взрыва проснулся.

Также в сети показали, как выглядел супермаркет до взрыва.

Как выглядел супермаркет во Владикавказе до взрыва 12 февраля

Как сообщал "Телеграф", 28 января в российской Перми на пороховом заводе прогремел взрыв и начался пожар. Без пострадавших не обошлось.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Взрывы, Пострадавшие, Супермаркеты, ЧП, Владикавказ.
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