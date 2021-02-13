На Москву обрушился рекордный снегопад: фото и видео погодного апокалипсиса

В пятницу вечером, 12 февраля, в Москве выпало рекордно количество осадков. Пробки парализовали весь город.

"Прирост осадков в Москве за ночь превысил 40% месячной нормы, за весь период снегопада - 65%. Информация получена с главной метеостанции города на ВДНХ в 6:00 субботы", - рассказал агентству "Интерфакс" представитель метеобюро.

"Москва стоит из-за дикого снегопада. Пробки 8 баллов, на карте все красное, на дорогах белое. Где-то растянулись фуры на всю полосу, где-то машины застряли в сугробах. МКАД, Ярославка, Варшавка, шоссе Энтузиастов и трёшка — RIP", - сообщает telegram-канал "Mash"

Утро не принесло изменений. На Москву обрушился снегопад, который побил предыдущий рекорд 1973 года. Снег продолжает прибывать, а пробки уже 9 баллов. Снежный апокалипсис в Москве. За ночь сугробы выросли по колено, а где-то и выше. Дороги замело — водителям советуют пользоваться общественным транспортом, информирует telegram-канал "360tv"

Помимо пробок, снегопад "отметился" и по другим направлениям. На юге Москвы под тяжестью снега рухнул теннисный корт. Речь о надувной конструкции на улице Маршала Захарова. На крыше образовался сугроб, корт не выдержал — и впечатался в землю. Там находились детский школьный теннисный клуб и школа тенниса. По предварительным данным, внутри никого не было.

Напомним, сильнейший за 50 лет снегопад парализовал Мадрид.