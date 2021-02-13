Сергей Зверев после встречи с Прилепиным сбежал от ответа на вопрос про Крым (видео)

Российская левая оппозиция на которую они заслужили. На встрече с Захаром Прилепиным у Сергея Зверева узнавали "Чей Крым".

Встреча лидеров объединенной лево-патриотической партии (ОППП) с представителями культуры состоялась в пятницу, 12 февраля в Москве. ОППП – это итог слияния «Справедливой России», «За правду» писателя Захара Прилепина и «Патриоты России» Геннадия Семигина, сообщает "Аргументы недели. Крым".

От представителей культуры на сходку пришел скандальный стилист Сергей Зверев, к которому обратился с вопросом главный редактор газеты «Ялта» Сергей Сардыко. Скажите: "Крым наш?", - спросил он у Зверева. В ответ, растерянный стилист ответил "Вот зачем вы так делаете. Дальше прозвучало "Вы в Крыму будете?". На это Зверев не ответил и поспешно ретировался.

Отметим, что писатель Захар Прилепин с октября 2016 года по июль 2018 года находился в рядах террористов "ДНР" в качестве замполита одного из батальонов. Правда, сами же боевики утверждали, что Прилепин в оккупированном Донецке "не вылезал из ресторанов" и на этом его боевая деятельность ограничивалась.

Напомним, 30 декабря скандальной российской певице Юлии Чичериной, ранее получившей "паспорт ДНР" пришла повестка в полицию.