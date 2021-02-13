Армению всколыхнуло землетрясение: первые данные и фото ЧП

В субботу, 13 февраля, в Армении, рядом с Ереваном, зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 в Армении. В армянской столице начались перебои с интернетом и связью.

Oчаг землетрясения залегал на глубине 2-х километров. Эпицентр находился в 12 километрах от Еревана, сообщает Европейский-Средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки произошли примерно в 15.28 по местному времени (в 13.28 по Киеву). Трясло на протяжении нескольких секунд. Перепуганные жители столицы покинули свои дома и вышли на улицы. В это же время стала поступать информация о перебоях с интернетом и мобильной связью.

"В Ереване после землетрясения начались проблемы с интернетом и мобильной связью у некоторых операторов, люди выбежали на улицы и опасаются повторных толчков", - пишет telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

В данный момент жители остаются на улице, опасаясь повторных толчков.

Напомним, Ураган и сильный проливной дождь устроил масштабный торнадо, наводнение и землетрясением в Турции.