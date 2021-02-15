Скачать
Понедельник, 15.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Переговоры с МВФ в тупике: есть ли шанс изменить ситуацию и к чему готовиться Украине при худшем раскладе
Переговоры с МВФ в тупике: есть ли шанс изменить ситуацию и к чему готовиться Украине при худшем раскладе
Мир забывает об Украине: какую ошибку допустил Зеленский
Мир забывает об Украине: какую ошибку допустил Зеленский
Немного видит свет: появились данные о состоянии молодого бойца, подорвавшегося на Донбассе
Немного видит свет: появились данные о состоянии молодого бойца, подорвавшегося на Донбассе
"Донбасс мы не бросим": что имел ввиду Путин, говоря эти слова
"Донбасс мы не бросим": что имел ввиду Путин, говоря эти слова

Экс-боевик "ЛНР" убил российскую учительницу и отличился другими "подвигами" (фото)

Экс-боевик "ЛНР" убил российскую учительницу и отличился другими "подвигами" (фото)
16:03 Сегодня Телеграф фото: В курсе Воронеж

В российском Воронеже боевик "народной милиции" террористической группировки "ЛНР" Артем Селютин убил учительницу.

Об этом сообщают местные СМИ.

ЧП произошло 2 февраля возле одного из кафе в Воронеже.

Убийца нанес женщине несколько ударов ножом в голову, шею и грудь, и забрал у жертвы сумочку, телефон и золотой браслет. В убийстве подозревают "военнослужащего "ЛНР" Артема Селютина, уроженца Луганска.

Интересно, что это не единственное ЧП, в котором подозревают боевика.  Так, 25 января этого года он жестоко расправился с пожилой парой в Луганске. Вместе с двумя сообщниками он залез в дом, убил хозяев, а затем злоумышленники вынесли все ценное и сожгли дом. Вся преступная группа сбежала в Воронеж. Селютина в России объявили в розыск.

Боевик Артем Силютин

Как рассказала экс-супруга боевика, в Россию мужчина приехал три года назад.

"Когда я поехала к его родителям, они сказали, что он уехал в этот же день в Россию. Больше я его не видела", - сообщила девушка.

Боевик Артем Селютин

По ее словам, характер у него "ну так себе".

"Когда мы еще жили, я попросила свою знакомую, чтобы она его устроила в город Краснодар на кирпичный завод. Он несколько раз выезжал туда. После того когда этот ур*д пристал к моей дочери и исчез в этот же день, я думала он уехал в Краснодар", - поделилась женщина.

Надо сказать, что боевик Селютин входит в базу "Миротворец".

Боевик Артем Селютин

Как сообщал "Телеграф", ранее в Донецкой области задержали бывшего боевика, который собирался поступить на службу в ряды ВСУ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Просмотры: 292

Все по теме:

Россия, Боевики, Убийства.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россияне пытались выкрасть командующего ССО Украины: подробности провального похищения генерала Лунёва
02 Обнародованы фотографии с места взрыва на Донбассе, где 14 февраля погибли украинские военные (фото)
03 У Зеленского заняли жесткую позицию в отношении МВФ из-за отсрочки нового кредита
04 "Чтоб вы сдохли, бандерлоги долбанные": проректор харьковского университета в соцсетях стал на защиту школы имени Жукова
05 "Люблю тебя неистово": Мишина и Эллерт чувственно поздравили друг друга с днем святого Валентина (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Экс-боевик &quot;ЛНР&quot; убил российскую учительницу и отличился другими &quot;подвигами&quot; (фото)
Экс-боевик "ЛНР" убил российскую учительницу и отличился другими "подвигами" (фото)
В МИД ответили Андрею Богдану по поводу шантажа умершего посла в Китае
В МИД ответили Андрею Богдану по поводу шантажа умершего посла в Китае
Сильный ветер и снегопады не утихают уже четвертые сутки: на Прикарпатье замело дороги к полусотне сел (видео)
Сильный ветер и снегопады не утихают уже четвертые сутки: на Прикарпатье замело дороги к полусотне сел (видео)
Украина за год потеряла почти 300 тысяч жителей: что не так с нашей демографией
Украина за год потеряла почти 300 тысяч жителей: что не так с нашей демографией
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь