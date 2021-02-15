Экс-боевик "ЛНР" убил российскую учительницу и отличился другими "подвигами" (фото)

В российском Воронеже боевик "народной милиции" террористической группировки "ЛНР" Артем Селютин убил учительницу.

Об этом сообщают местные СМИ.

ЧП произошло 2 февраля возле одного из кафе в Воронеже.

Убийца нанес женщине несколько ударов ножом в голову, шею и грудь, и забрал у жертвы сумочку, телефон и золотой браслет. В убийстве подозревают "военнослужащего "ЛНР" Артема Селютина, уроженца Луганска.

Интересно, что это не единственное ЧП, в котором подозревают боевика. Так, 25 января этого года он жестоко расправился с пожилой парой в Луганске. Вместе с двумя сообщниками он залез в дом, убил хозяев, а затем злоумышленники вынесли все ценное и сожгли дом. Вся преступная группа сбежала в Воронеж. Селютина в России объявили в розыск.

Как рассказала экс-супруга боевика, в Россию мужчина приехал три года назад.

"Когда я поехала к его родителям, они сказали, что он уехал в этот же день в Россию. Больше я его не видела", - сообщила девушка.

По ее словам, характер у него "ну так себе".

"Когда мы еще жили, я попросила свою знакомую, чтобы она его устроила в город Краснодар на кирпичный завод. Он несколько раз выезжал туда. После того когда этот ур*д пристал к моей дочери и исчез в этот же день, я думала он уехал в Краснодар", - поделилась женщина.

Надо сказать, что боевик Селютин входит в базу "Миротворец".

Как сообщал "Телеграф", ранее в Донецкой области задержали бывшего боевика, который собирался поступить на службу в ряды ВСУ.