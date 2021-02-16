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В России школьники под присмотром силовиков "играли" в ОМОНовцев и протестующих (видео)

В России школьники под присмотром силовиков "играли" в ОМОНовцев и протестующих (видео)
Обновлено 19:17 Сегодня Телеграф

Нестандартный "Урок мужества" для подростков провели полицейские в школе №42 города Нижневартовск (Ханты-Мансийский автономный округ, РФ): после рассказов о подвигах сотрудников российской полиции со сцены все участники переместились в спортивный зал, где была "разыграна сценка" с участием силовиков, поделивших школьников на "омоновцев" и "протестующих" и стравивших обе команды между собой.

Видео с места событий опубликовал российский телеканал "Мегаполис". На кадрах видно, как группа школьников, изображающих участников митинга, начинает забрасывать мячами "сотрудников ОМОН" со щитами, выстроившихся в ряд, а потом "омоновцы" выхватывают одного из "протестующих" и уволакивают за щиты.

 

В УМВД РФ по г.Нижневартовску также рассказали о прошедшем "уроке мужества", однако стравливание школьников описали следующим образом: "Ребятам была представлена экспозиция из полицейских фуражек стран мира, а потом разыграна сценка с участием сотрудников полиции, где присутствующие под руководством полицейских сами выступали в роли героев".

Как пишут местные СМИ, в школе, где ученики "поиграли" в ОМОН и митингующих, организована проверка

"По факту образовательного мероприятия в школе №42, которое состоялось 15.02.2021 с участием сотрудников УМВД и Росгвардии, проводится внутренняя проверка – соответствует ли данное мероприятие закону об образовании. В случае выявления нарушений будут приняты меры в отношении должностных лиц", — рассказала директор департамента образования администрации Нижневартовска Инна Святченко.

Российские пользователи соцсетей также не оценили проведенного "урока мужества".

школа РФ_комменты

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 239

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Россия, Школа, Занятия, ОМОН, Нижневартовск.
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