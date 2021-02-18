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В Чите сосед через дверь застрелил 9-летнюю девочку: в TikTok осталось предсмертное видео ребенка

В Чите сосед через дверь застрелил 9-летнюю девочку: в TikTok осталось предсмертное видео ребенка
Обновлено 10:57 Сегодня Телеграф

В Железнодорожном районе Читы (Забайкальский край, Россия) в среду, 17 февраля, пьяный сосед застрелил через входную дверь в квартиру 9-летнюю девочку.

О том, что в квартиру с руганью стучится пьяный сосед, рассказала сама девочка в коротком видео в сервисе для создания и просмотра коротких видео "TikTok" незадолго до своей гибели.

Как сообщает прокуратура Забайкальского края, в настоящее время проводится проверка по факту совершения жителем краевого центра после ссоры выстрела из огнестрельного оружия в дверь соседей по лестничной площадке, в результате которого погибла 9-летняя девочка.

"По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), фигурант уголовного дела задержан", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, интернет-издание "Лента.Ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что подозреваемый не является жильцом дома, он пришел к матери в гости и там сильно напился. После задержания его допросить не смогли, потому что он к тому времени еще не протрезвел.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Россия, Ребенок, Убийство, Чита, TikTok, застрелил девочку.
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