Скачать
Пятница, 19.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
На Ровенщине врач скорой 2 км тащил на себе пациента через сугробы: история необычного спасения
На Ровенщине врач скорой 2 км тащил на себе пациента через сугробы: история необычного спасения
"Выпей 40 таблеток и увидишь, что будет": в Украине дети снова ставят на себе опасные эксперименты
"Выпей 40 таблеток и увидишь, что будет": в Украине дети снова ставят на себе опасные эксперименты
Илон Маск вернул себе статус самого богатого человека в мире
Илон Маск вернул себе статус самого богатого человека в мире
Одной маски теперь недостаточно: в Чехии усиливают меры карантинной безопасности
Одной маски теперь недостаточно: в Чехии усиливают меры карантинной безопасности

В России самосвал с поднятым кузовом попытался проехать под мостом: водитель не выжил (видео)

В России самосвал с поднятым кузовом попытался проехать под мостом: водитель не выжил (видео)
Обновлено 16:50 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Новой Москве (Россия) водитель самосвала не опустил кузов и попытался проехать под мостом. Затея успехом не увенчалась, а сам водитель погиб от столкновения. 

Кадрами происшествия делится Телеграм-канал 360tv. 

"Нелепая смерть произошла сегодня утром в Новой Москве. Водитель грузовика забыл опустить кузов и врезался в эстакаду. К сожалению, пережить это столкновение мужчина не смог", - сказано в сообщении. 

О том, почему водитель не опустил кузов, не сообщается, однако в комментариях к публикации пользователи сети обратили внимание, что водитель двигался с включенными аварийными огнями, так что, возможно, кузов не опускался из-за неисправности. 

Кроме того, другие пользователи отметили, что поднятый кузов не только можно было увидеть в зеркалах заднего вида, но и при движении грузовик "качает как лодку в шторм". 

Авария в Новой Москве - реакция сети

Как сообщалось ранее, в Киеве прямо на ходу загорелся военный грузовик.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 268

Все по теме:

ДТП, Москва, Россия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Девушка лишилась руководящей должности в больнице из-за своей внешности: фото красотки
02 На курорте в Египте трагически погибла украинка: что известно
03 "Оскар" за лучшую мужскую роль: реакция Ганапольского на покупку Порошенко "Прямого" поразила сеть
04 По Крымскому мосту впервые в истории перекрыто движение: причина на видео
05 Застрелил пьяным 9-летнего ребенка из-за шума ремонта: суд РФ принял решение в громком деле
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Население Украины сокращается: за год умерло более 600 тысяч человек (Инфографика)
Население Украины сокращается: за год умерло более 600 тысяч человек (Инфографика)
Как выглядит дом Виктора Януковича в Ростове: появились свежие фото
Как выглядит дом Виктора Януковича в Ростове: появились свежие фото
Зеленский придумал, как обойти бойкот нардепов по поводу Витренко: журналисты нашли интересный документ
Зеленский придумал, как обойти бойкот нардепов по поводу Витренко: журналисты нашли интересный документ
Королева Елизавета II опечалена решением принца Гарри и Меган Маркл не возвращаться к своим королевским обязанностям
Королева Елизавета II опечалена решением принца Гарри и Меган Маркл не возвращаться к своим королевским обязанностям
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь