В России самосвал с поднятым кузовом попытался проехать под мостом: водитель не выжил (видео)

В Новой Москве (Россия) водитель самосвала не опустил кузов и попытался проехать под мостом. Затея успехом не увенчалась, а сам водитель погиб от столкновения.

Кадрами происшествия делится Телеграм-канал 360tv.

"Нелепая смерть произошла сегодня утром в Новой Москве. Водитель грузовика забыл опустить кузов и врезался в эстакаду. К сожалению, пережить это столкновение мужчина не смог", - сказано в сообщении.

О том, почему водитель не опустил кузов, не сообщается, однако в комментариях к публикации пользователи сети обратили внимание, что водитель двигался с включенными аварийными огнями, так что, возможно, кузов не опускался из-за неисправности.

Кроме того, другие пользователи отметили, что поднятый кузов не только можно было увидеть в зеркалах заднего вида, но и при движении грузовик "качает как лодку в шторм".

Как сообщалось ранее, в Киеве прямо на ходу загорелся военный грузовик.