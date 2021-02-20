На севере России обрушился фабричный цех: есть жертва и пострадавшие (видео)

В российском Норильске в но на субботу, 20 февраля, произошло обрушение на местной обогатительной фабрике, в результате чего один человек погиб и пятеро пострадали. Всего под завалами могут находиться еще 2 человека.

Об этом сообщают местные СМИ.

"20 февраля в 00:44 (мск) поступило сообщение об обрушении галереи дробильного цеха на территории Норильской обогатительной фабрики по адресу: г. Норильск, ул. Горная, 27", — цитирует ТАСС пресс-службу МЧС России.

Обрушение произошло в цехе, где велся ремонт. Всего в момент ЧП там находились восемь человек. Двое спаслись сами, еще четверых рабочих достали из-под завалов. Один из них впоследствии умер от полученных при обрушении травм.

"Один человек умер в больнице, продолжается поиск еще двух человек", - уточняет издание, при этом пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщал "Телеграф", ранее на севере Китая в результате оползня обрушилось несколько зданий, погибли 7 человек, еще 13 считаются пропавшими без вести.