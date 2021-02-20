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Рогозин отреагировал на первое фото марсохода NASA "Perseverance" неуместными картинками

Рогозин отреагировал на первое фото марсохода NASA "Perseverance" неуместными картинками
Обновлено 15:29 Сегодня Телеграф ТАСС

Генеральный директор российской госкорпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин отреагировал на успешную посадку марсохода NASA "Perseverance" (рус. "Настойчивость") и первый присланный им снимок картинками в своем аккаунте в Twitter.

Рогозин довольно быстро удалил эти записи из своего аккаунта, но их успело увидеть, сохранить и прокомментировать много пользователей соцсети.

Как видно из скриншота, на одной картинке фотография Рогозина вмонитрована в снимок, сделанный марсоходом с Красной планеты. Картинка сопровождается подписью: "Первое, что увидели американцы на Марсе".

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На второй он изобразил группу "марсиан" с плакатами на английском "Янки, убирайтесь домой!" и "Марс для марсиан".

Как сообщает "Радио Свобода", до недавнего времени личный твиттер чиновника был одновременно официальным твиттер-аккаунтом "Роскосмоса". В официальном телеграм-канале госкорпорации NASA  было поздравлено с успешной посадкой заместителем Рогозина Сергеем Савельевым.

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"Россия миссию на Марс в первый и последний раз пыталась отправить в 1996 году. Тогда межпланетную станцию "Марс-96" не удалось вывести на отлётную траекторию и она разрушилась в атмосфере Земли через 5 часов после запуска с космодрома Байконур. Советскому Союзу в основном удачная посадка в последний раз удалась в 1971 году", - отмечает "Радио Свобода".

Как сообщалось, марсоход "Perseverance" совершил успешную посадку на красную планету в четверг 18 февраля, после чего прислал первый снимок.

Ранее китайский космический аппарат с марсоходом Tianwen-1 на борту, который 10 февраля успешно вышел на орбиту Марса, и прислал первое видео оттуда, показал новый ролик с поверхности Красной планеты.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Роскосмос, НАСА, Дмитрий Рогозин, Марс, Марсоход, Картинки.
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