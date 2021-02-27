С почтением опуститься и не ерзать: сеть развеселила необычная инструкция по поведению на работе (фото)

В московской поликлинике официально запретили ерзать на стульях.

Об этом сообщает Telegram-канале "Mash", где публикуют фото соответствующее постановление руководства больницы.

Так, речь идет о больнице № 4 на Кутузовском проспекте. Там сотрудникам раздали подробную инструкцию, где объясняется, как правильно вести себя со стульями.

В частности, стулья нельзя перегревать и охлаждать. Перед тем, как сесть на стул, надо осмотреть его, проверить все крепежи, и только потом с почтением опуститься, равномерно распределяя вес.

Кроме того, ерзать тоже категорически нельзя, как и сидеть в джинсах и другой одежде с металлическими заклепками, которые могут поцарапать нежную обивку.

Интересно, что на постановлении, где описаны "правила поведения" со стульями есть печати, подпись главврача и председателя профсоюзного комитета.