Россиянин с двумя судимостями за избиение жены проводит консультации парам: как так получилось

В Челябинске психолог, получивший две судимости за избиение жены, продолжает проводить консультации людям, как строить счастливые отношения.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Мэш.

Вячеслав Козлов умудрялся консультировать пары насчет оздоровления отношений, принятия себя и прочего такого, а дома избивать свою супругу. Которая также была психологом, но, подобно ее клиентам, Ирина убеждала себя, что все изменится и ее муж не такой.

В какой-то момент женщина не выдержала и написала заявление в полицию, после чего пара распалась. Но на этом история не закончилась, Вячеслав снова распустил руки, когда забирал детей - опять заява, суд и приговор.

Но уже в января 2021 года практикующий психолог вдруг написал заявление сам, в котором обвинил жену, что та его избила, а не наоборот.

В марте будет суд, Ирина растерянна и поражена. Психологию она больше не практикует, диплом пылится на полке. Зато ее муж и дальше проводит курсы и консультации.

Стоит напомнить, что в то же время в Уфе пожилой мужчина прожил с трупом своего брата в квартире целых полгода.