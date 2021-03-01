Скачать
Понедельник, 01.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Главные события недели: приговор Стерненко, старт вакцинации, новые санкции СНБО
Главные события недели: приговор Стерненко, старт вакцинации, новые санкции СНБО
Ситуация за кадром существенно сложнее, чем кажется: в криворожской школе били девочку и снимали видео
Ситуация за кадром существенно сложнее, чем кажется: в криворожской школе били девочку и снимали видео
"Учительница Стерненко" подняла "кипиш" в Одессе, а журналисты караулят родителей под дверьми
"Учительница Стерненко" подняла "кипиш" в Одессе, а журналисты караулят родителей под дверьми
"Динамо" разгромило "Львов", несмотря на конфуз Бущана (видео)
"Динамо" разгромило "Львов", несмотря на конфуз Бущана (видео)

Россиянин с двумя судимостями за избиение жены проводит консультации парам: как так получилось

Россиянин с двумя судимостями за избиение жены проводит консультации парам: как так получилось
03:16 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В Челябинске психолог, получивший две судимости за избиение жены, продолжает проводить консультации людям, как строить счастливые отношения. 

Об этом сообщили в Телеграм-канале Мэш.

Вячеслав Козлов умудрялся консультировать пары насчет оздоровления отношений, принятия себя и прочего такого, а дома избивать свою супругу. Которая также была психологом, но, подобно ее клиентам, Ирина убеждала себя, что все изменится и ее муж не такой. 

В какой-то момент женщина не выдержала и написала заявление в полицию, после чего пара распалась. Но на этом история не закончилась, Вячеслав снова распустил руки, когда забирал детей - опять заява, суд и приговор. 

Но уже в января 2021 года практикующий психолог вдруг написал заявление сам, в котором обвинил жену, что та его избила, а не наоборот.

В марте будет суд, Ирина растерянна и поражена. Психологию она больше не практикует, диплом пылится на полке. Зато ее муж и дальше проводит курсы и консультации.

Стоит напомнить, что в то же время в Уфе пожилой мужчина прожил с трупом своего брата в квартире целых полгода.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 135

Все по теме:

Россия, Челябинск, Психолог.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Киеве зверски убили отца двоих детей: подробности и фото погибшего
02 "Учительница Стерненко" подняла "кипиш" в Одессе, а журналисты караулят родителей под дверьми
03 "Заря" в меньшинстве вырвала победу у "Шахтера" (видео)
04 "Динамо" разгромило "Львов", несмотря на конфуз Бущана (видео)
05 Лукаку на первой минуте убил интригу в матче "Интер" - "Дженоа" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Эксперт развеял мифы о переводе часов в Украине
Эксперт развеял мифы о переводе часов в Украине
В Харькове на улице пол дня пролежало тело мужчины: забирать никто не спешит (видео)
В Харькове на улице пол дня пролежало тело мужчины: забирать никто не спешит (видео)
Итоги дня 28 февраля: расстрелы в Мьянме, этапирование Навального и регистрация третьей вакцины против COVID
Итоги дня 28 февраля: расстрелы в Мьянме, этапирование Навального и регистрация третьей вакцины против COVID
Какой праздник 1 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 1 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь