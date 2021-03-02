Мужчина преследует девушек и грозит нанять киллера - в сети считают, что они сами виноваты

В подмосковных Люберцах две девушки заявляют о преследованиях со стороны бывшего ухажёра – 50-летнего Владимира. Сам мужчина не отрицает знакомства с ними, но утверждает, что одна девушка повредила молотком ее машину, а другая мстит ему за отказ снабжать ее деньгами.

Об этом в понедельник, 1 марта, сообщает Telegram-канал "LIFE SHOT".

37-летняя Екатерина Сычёва заявляет, что уже около года её мама, ребёнок и она сама живут в страхе из-за преследования бывшего ухажёра. Владимир, со слов женщины, не даёт ей прохода: отправляет голосовые сообщения со словами "скоро мы встретимся", караулит на улице и угрожает нанять киллера.

"Это ужас! Я не могу даже мусор вынести, в магазин сходить! Он названивает в домофон, моя дочь плачет от страха, я дрожу вся! У меня скоро нервный срыв будет", - комментирует происходящее Екатерина.

По словам женщины, она уже обращалась в полицию, но там ей говорят, что для принятия мер "недостаточно оснований".

Позже на канале появилось сообщение ещё одной бывшей девушки 50-летнего Владимира, которая заявила о преследованиях с его стороны.

"Яна даже связалась с Екатериной, чтобы предупредить её. Она рассказала, что с ней мужчина тоже неадекватно себя вёл и несколько раз расписывал двери", - говорится в сообщении.

Сам Владимир прокомментировал ситуацию следующим образом: "Я Яну видел последний раз в начале ноября — она подошла и молотком мне разбила фару машины, после чего я написал заявление. Екатерину Сычёву я видел в ноябре-декабре — она мне кислотой машину облила. Я уже сам от них прячусь".

По его словам, у них с Яной "была своя история".

"Я любил Яну, она любила меня. Мы как-то жили четыре года вместе. И тут появилась Катя, которая захотела меня к себе, машину, квартиру, сиськи сделать, губы сделать — и всё это пошло", - говорит мужчина.

Он рассказал, что Сычёва начала клеиться к нему и поначалу он относился к ней хорошо.

"Пошёл во двор, где она живёт, мне там все её друзья говорят: "Беги от неё. Она просто разводящая". Она мужиков каждые полгода меняет, просто она начинает у всех требовать деньги. И сейчас она мне просто мстит за это. Они сейчас моим детям звонят и всякие гадости про меня говорят. К моей жене пришли", - рассказал мужчина.

По словам Владимира, когда Сычёва это всё начала, она хотела, чтобы его побили: "Она наняла службу безопасности своей организации — она работает в похоронном агентстве большом. Хотели меня побить, целое дело составили, просто хотели закопать. А у меня дети".

Вместе с тем, еще до публикации пояснений мужчины пользователи соцсетей отреагировали на сообщения девушек неоднозначно. Несмотря на то, что многие сетовали на бездеятельность российской полиции, были и те, кто выражал убеждение в том, что девушки сами виноваты в происходящем.