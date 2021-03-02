Обострение конфликта в Армении: от кого зависит ситуация в Ереване и Нагорном Карабахе

В Армении продолжается конфликт между премьер-министром Николом Пашиняном и Генштабом. 25 февраля Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране, после чего призвал людей выйти на улицу. 1 марта группа протестующих ворвалась в здание правительства с требованием отставки Пашиняна. Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса рассказал "Телеграфу", что происходит и почему, а также поделился мнением, насколько высок риск эскалации в Нагорном Карабахе.

"Ситуация в Армении – это противостояние правительства и оппозиции, состоящей из представителей "бывших" – старых элит, связанных с экс-президентами Сержем Саргсяном, Робертом Кочаряном, – говорит Илия Куса. – Очевидно, оппозиция решила использовать свой козырный туз – армию. Под соусом "спасения страны от предателей и узурпации" они решили пустить в ход этот аргумент, чтобы расшатать ситуацию и убрать премьер-министра".

Дальнейшей развитие событий, по мнению эксперта, зависит от того, кто лучше мобилизует сторонников.

"У Пашиняна пока что это получается несколько лучше, – считает Илия Куса. – Он с легкостью собирает митинги и умело пользуется общественным мнением в свою пользу. К тому же, его поддерживают Россия и Турция, от которых зависит стабильность Нагорного Карабаха".

Эксперт уверяет, что риска эскалации в Нагорном Карабахе нет, поскольку конфликт в Армении не касается его напрямую, это внутриполитическое противостояние.

"Ситуация в Карабахе сейчас зависит не от Еревана или Баку, а от Анкары и Москвы", – подчеркивает Илия Куса.

Напомним, что в сентябре 2020 года вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией вспыхнул с новой силой. 10 ноября, подписанием трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией, боевые действия в районе Нагорного Карабаха были прекращены. По итогам войны, Азербайджан вернул под свой контроль часть территорий, а в Армении начался политический кризис, который продолжается и сейчас.