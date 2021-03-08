В Абхазии задержали "героя ДНР" с российским паспортом: в сети указали на его связь с Сурковым

В непризнанной Абхазии местными силовиками был задержан, а 7 марта арестован бывший помощник "президента республики" Ахра Авидзба, также известный как полевой командир и "герой "ДНР" по кличке "Абхаз", что в очередной раз показало закономерность в судьбах и историях всех воевавших против Украины на Донбассе "командиров".

Такое мнение на своей странице в Facebook в понедельник, 8 марта, выразил одесский блогер Александр Коваленко.

Комментируя задержание боевика, он отметил: что Авидзба – "человек, на одном уровне с такими деятелями как Моторола, Гиви, Бэтмен, Гиркин, Безлер и прочие проливавший кровь на Донбассе. "Абхазский “асвабадитель” Донбасса оказался на стыке трения двух локальных литосферных плит и никакие его заслуги перед Центром не помогли ему избежать участи опущенца в подвале Сухуми", - пишет блогер.

Вместе с тем, он обращает внимание на то, что у Авидзбы – гражданство России, тесная связь с Союзом Добровольцев Донбасса (СДД), личное знакомство с экс-помощником президента РФ Владимира Путина Владиславом Сурковым, покровительство ГУ ГШ ВС РФ. Однако ничего из вышеперечисленного не помогло ему избежать задержания и ареста.

"(Это – ред.) Триггер того, что если не 3,4 грамма свинца, то СБУ, а если не СБУ, то свои местные, но рано или поздно тебя пустят в расход. Вне зависимости от твоих заслуг перед Кремлём и, тем более, вне зависимости, есть у тебя гражданство РФ или нет. Триггер того, что каждое действующее лицо российского реваншизма это не более чем расходуемый материал. Каждое. Ни больше, ни меньше", - подытожил Коваленко.

По данным МВД Абхазии, 4 марта по месту жительства Авидзбы в селе Гумиста Сухумского района провели обыск. Дома у него обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов: патроны различного калибра к разным видам огнестрельного оружия, в том числе в заводской упаковке, противотанковые гранатометы, ручные пулеметы и коробки с патронными лентами к ним, автоматы и винтовки российского и иностранного производства, спецснаряжение, рации.

Боевика задержали вместе с пятерыми гражданами, которые находились в доме вместе с ним. по словам его жены, которые приводит "Эхо Кавказа", это "близкие друзья, которые начинали с ним еще 2014 году воевать за русский мир на Донбассе".

Следствие предъявило Авидзбе обвинение в незаконном хранении оружия. За незаконное хранение оружия им грозит до шести лет лишения свободы.