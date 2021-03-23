В России белый медведь забрел в поселок: пришлось вызывать полицию (видео)

На российском Таймыре очевидцы засняли гуляющего по поселку Диксон белого медведя.

Как сообщает Телеграм-канал LifeShot, животное побродило по дворам, и навестило детскую площадку.

Местные жители вызвали полицию, чтобы вынудить непрошеного гостя отправиться в свой более привычный ареал обитания. Прибывший на место участковый несколько раз выстрелил в воздух, чтобы косолапый отошел на безопасное расстояние к побережью Карского моря.

Люди и зверь не пострадали.

Как сообщалось ранее, в российском Нижневартовске медведь сбежал из клетки и гонялся по улицам за прохожими, пока зверя не сбил автобус.

А в румынском Предяле медведь на горнолыжном курорте устроил погоню за лыжником. Мужчине удалось уйти от преследователя, "откупившись" рюкзаком.