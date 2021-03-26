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В российском общежитии насмерть убило током двух студентов (детали и фото)

В российском общежитии насмерть убило током двух студентов (детали и фото)
Обновлено 09:08 Сегодня Телеграф

На Сахалине произошло смертельное ЧП в душе общежития: двоих парней 18 и 19 лет, студентов первого и второго курсов  СахГУ убило током в душе.

Об этом сообщает местное издание SKR.

Вечером  студенты, проживающие в общежитии, услышали в душевой крик и громкий хлопок. Двое молодых людей бросились к душевой и стали выламывать дверь. Ворвавшись внутрь, они увидели, что из крана льется вода. Один из студентов попытался закрыть кран, но его ударило током. Удар был настолько сильным, что его откинуло, и он своим телом забаррикадировал дверь. Третий парень догадался, что неисправна проводка. Они побежали к щитку, выключили электричество и после этого стали оказывать помощь, но спасти парней не удалось.

Смерть студентов в душе в России

Надо сказать, что состояние общежития университета, где произошло ЧП оставляет желать лучшего: там постоянно дует с окон, вечно засоряются унитазы, раковины и сливы в душевых. Причем ремонтировать приходится своими руками – сантехников руководство учебного заведения вызывает редко.

Смерть студентов в душе в России

Сейчас, после смерти студентов, другие учащиеся боятся оставаться в общежитии. Им не говорят, когда восстановят энергоснабжение и смогут обеспечить безопасное использование водонагревателей.

Смерть студентов в душе в России

Состояние большинства очень гнетущее – девушки постоянно плачут и не знают, как купаться в душе, где погибли парни. О ремонте пока речь не идет, а другого места для купания в общежитии нет.

Как сообщал "Телеграф", ранее в России во время первой пары учебного года умер студент.

 

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Студенты, Сахалин, Смерти, Удар током.
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