В российском общежитии насмерть убило током двух студентов (детали и фото)

На Сахалине произошло смертельное ЧП в душе общежития: двоих парней 18 и 19 лет, студентов первого и второго курсов СахГУ убило током в душе.

Об этом сообщает местное издание SKR.

Вечером студенты, проживающие в общежитии, услышали в душевой крик и громкий хлопок. Двое молодых людей бросились к душевой и стали выламывать дверь. Ворвавшись внутрь, они увидели, что из крана льется вода. Один из студентов попытался закрыть кран, но его ударило током. Удар был настолько сильным, что его откинуло, и он своим телом забаррикадировал дверь. Третий парень догадался, что неисправна проводка. Они побежали к щитку, выключили электричество и после этого стали оказывать помощь, но спасти парней не удалось.

Надо сказать, что состояние общежития университета, где произошло ЧП оставляет желать лучшего: там постоянно дует с окон, вечно засоряются унитазы, раковины и сливы в душевых. Причем ремонтировать приходится своими руками – сантехников руководство учебного заведения вызывает редко.

Сейчас, после смерти студентов, другие учащиеся боятся оставаться в общежитии. Им не говорят, когда восстановят энергоснабжение и смогут обеспечить безопасное использование водонагревателей.

Состояние большинства очень гнетущее – девушки постоянно плачут и не знают, как купаться в душе, где погибли парни. О ремонте пока речь не идет, а другого места для купания в общежитии нет.

Как сообщал "Телеграф", ранее в России во время первой пары учебного года умер студент.