"Кругом один зоопарк": обезьяна сбежала из цирка в торговый центр и насмешила сеть (видео)

В российском городе Асбест произошло ЧП: в торговом центре "Небо" с выставки животных сбежала обезьяна.

Об этом сообщили в Телеграм-канале LIFE SHOT.

Уже двое суток ловкое животное не могут поймать, обезьяна убегает от преследователей по потолочным перекрытиям.

По словам организаторов, животное прибежит обратно, когда проголодается. Но примат пока находит еду в ТЦ и не спешит возвращаться.

Видео с места событий:

Пользователи сети в свою очередь не остались в стороне и прокомментировали данный инцидент. Многие шутили, другие же переживали за судьбу животного.

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