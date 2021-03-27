Скачать
Суббота, 27.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Бой под Шумами: появились подробности о потерях ВСУ
Бой под Шумами: появились подробности о потерях ВСУ
Чем травят своих жертв "клофелинщики" и как не потерять документы, деньги и жизнь
Чем травят своих жертв "клофелинщики" и как не потерять документы, деньги и жизнь
Итоги дня 26 марта: гибель четырех военнослужащих на Донбассе, Украина признала Россию военным противником
Итоги дня 26 марта: гибель четырех военнослужащих на Донбассе, Украина признала Россию военным противником
Номер на ордене Влада Сорда есть, но одна загвоздка: он выдан "авансом" на много лет вперед
Номер на ордене Влада Сорда есть, но одна загвоздка: он выдан "авансом" на много лет вперед

"Кругом один зоопарк": обезьяна сбежала из цирка в торговый центр и насмешила сеть (видео)

"Кругом один зоопарк": обезьяна сбежала из цирка в торговый центр и насмешила сеть (видео)
01:18 Сегодня Телеграф Фото: telegram - Lshot

В российском городе Асбест произошло ЧП: в торговом центре "Небо" с выставки животных сбежала обезьяна.

Об этом сообщили в Телеграм-канале LIFE SHOT.

Уже двое суток ловкое животное не могут поймать, обезьяна убегает от преследователей по потолочным перекрытиям.

По словам организаторов, животное прибежит обратно, когда проголодается. Но примат пока находит еду в ТЦ и не спешит возвращаться.

Видео с места событий:

Пользователи сети в свою очередь не остались в стороне и прокомментировали данный инцидент. Многие шутили, другие же переживали за судьбу животного.

скрин

Стоит напомнить, что ранее в Подмосковье обнаружили двух девочек-маугли, которые жили вместе с 19-ю кошками.

Ранее, 20 марта в Москве случился пожар в Измайловском кремле, возгорание сперва бросились тушить гастарбайтеры.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 88

Все по теме:

Россия, Обезьяна, Асбест.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД РФ отреагировал на санкции Украины против российских СМИ
02 На трассе "Керчь - Севастополь" заметили перемещения военной техники РФ (видео)
03 В Севастополе в здании штаба обороны города открыли секс-шоп и алкомаркет: местные жители возмущены (видео)
04 Гибель четырех бойцов ВСУ на Донбассе: Зеленский консультируется с лидерами "нормандской четверки"
05 Зеленский об обострении на Донбассе: "То, что отстраивалось почти год, может быть разрушено за секунду"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гибель четырех бойцов ВСУ на Донбассе: Зеленский консультируется с лидерами &quot;нормандской четверки&quot;
Гибель четырех бойцов ВСУ на Донбассе: Зеленский консультируется с лидерами "нормандской четверки"
На трассе &quot;Керчь - Севастополь&quot; заметили перемещения военной техники РФ (видео)
На трассе "Керчь - Севастополь" заметили перемещения военной техники РФ (видео)
Четверо военных погибли, двое ранены под Шумами на Донбассе: где это на карте
Четверо военных погибли, двое ранены под Шумами на Донбассе: где это на карте
Какой праздник 27 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 27 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь