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"От****тесь от Украины": у Лаврова разозлили сеть новым хамством в адрес Зеленского

"От****тесь от Украины": у Лаврова разозлили сеть новым хамством в адрес Зеленского
09:45 Сегодня Телеграф

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, комментируя новость о введении СНБО Украины санкций в отношении 10 российских компаний и Россотрудничества, вновь "отличилась", говоря о президенте Украины Владимире Зеленском с употреблением ненормативной лексики.

Так, в пятницу, 2 мая, вечером, на своей странице в соцсети Facebook Захарова решила прокомментировать итоги заседания СНБО Украины, при этом умышленно или нет, но смешав две разных группы попавших под санкции лиц и компаний.

"Спросите, какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко. Испытываю чувство гордости за Зеленского - больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики", - написала российский дипломат.

Ее пост вызвал бурную реакцию пользователей Facebook и по состоянию на утро субботы уже получил почти четыре сотни комментариев и ответов на них. При этом, если часть прочитавших, не вникая в вопрос, поддержали Захарову, то большинство отреагировало негативно, в том числе из-за хамских высказываний лицом, имеющим дипломатический ранг.

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Как сообщалось, в пятницу, 2 апреля, по итогам очередного заседания СНБО, президент Зеленский анонсировал "черную  пятницу" для ряда физических и юридических лиц. Так он охарактеризовал введение санкций против граждан, которых назвал "топ-десяткой украинской контрабанды".

Кроме того, в "черный список" попали 11 компаний из РФ, среди которых "Россотрудничество" (Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству).

В марте текущего года в скандал попал Российский центр науки и культуры в Киеве, который является филиалом "Россотрудничества".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 55

Все по теме:

Россия, Санкции, МИД, Россотрудничество, Мария Захарова, Хамство.
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