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Врачи случайно удалили пациенту желудок из-за язвы: как получилась такая "ошибочка"

Врачи случайно удалили пациенту желудок из-за язвы: как получилась такая "ошибочка"
05:28 Сегодня Телеграф

Шокирующий случай произошел в Нижнегородской области в России. Пациент с язвой после операции проснулся без желудка.

Об этом рассказывает telegram-канал BAZA.

История произошла еще зимой 2018 года. Сергей Прозоровский поступил в Балахнинскую районную больницу с подозрением на внутреннее кровотечение из-за язвы. Лечить пациента принялся сын заведующего хирургическим отделением по фамилии Шарандов. Он ввел Сергею в кишечник зонд. Но это только спровоцировало усиление кровотечения.  Тогда мужчину отправили на операционный стол, где он подписал согласие на проведение операции.

"Мужчине сообщили две радостные вести. Первая — операция прошла успешно. Вторая — онкологии у него не было", - отмечают авторы канала.

Операцию проводил глава хирургического отделения Шарандов-старший. Он и удалил Прозоровскому желудок. Позже пациенту рассказали, что у него был рак, а потому иначе нельзя было поступить. Однако, супруга Сергея достала результаты имунногистохимического исследования, которые показали, что никакого рака у её мужа не было. Было лишь обострение язвы желудка.

Прозоровский написал заявление в Следственный комитет и прокуратуру. Разбирательство идет до сих пор. Пока что, силовики не нашли вины медиков в случившемся. Врачи оправдались тем, что подозрения на рак были, а значит, меры оправданы.

Напомним, в Воронеже врачи по ошибке ампутировали пенсионерке здоровую ногу вместо больной.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Желудок, Нижний Новгород, Врачебная ошибка.
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