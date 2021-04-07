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РосСМИ рассказали об элитной недвижимости жён Рамзана Кадырова (фото, видео)

РосСМИ рассказали об элитной недвижимости жён Рамзана Кадырова (фото, видео)
13:14 Сегодня Телеграф

У руководителя Чечни Рамзана Кадырова имеются сразу несколько жен, на которых он тратит внушительные деньги, которые в разы превышают его официальный доход.

Об этом сообщили в расследовании Проекта Медиа.

Глава Чеченской республики никогда публично не раскрывал информации о своих женах. По официальным данным у него имеются 14 детей, 2 из которых - приемные от его супруги Медни Кадыровой.

Вторая жена Фатима Хазуева обеспечена роскошным имуществом.

Третьей женой главы республики считается певица Аминат Ахмадова

Отметим, что Чечня один из самых бедных регионов РФ, следовательно, Кадыров всегда имел скромный заработок по официальным меркам. Но у него также есть еще один источник дохода это фонд имени Ахмата Кадырова, созданный в 2004 после смерти Кадырова-старшего, президентом которого стала вдова президента Аймани Кадырова, а фактическим руководителем - Рамзан.

Так, жена Фатима главы Чечни имеет недвижимость в Грозном, участок площадью более 9 тыс. кв. метров, на котором расположена резиденция главы республики.

резиденция главы республики Чечни

Фото: Проект.Медиа

Она также владеет 130-метровой квартирой в элитном ЖК в районе Шаболовки в столице РФ и 290-метровым имением в ЖК на улице Минской, а также она владеет 200-метровой квартирой в Хамовниках.

Хамовники

Фото: Проект.Медиа

В Москве на Мосфильмовской улице, квартира площадью 210 кв. метров там оформлена на Медни, однако парко-места оформлены на Хазуеву. На Медни на той же улице записана еще одна квартира размером 225 кв. метров.

недвижимость

Фото: Проект.Медиа

Она также частично владеет 187-метровой квартирой вблизи метро Маяковская в Москве.

элитный жилой комплекс на Шаболовке

Фото: Проект.Медиа

Таким образом, общая стоимость недвижимости, принадлежащая женам Кадырова, без учета цены дворца в Чечне, стоимость которого невозможно оценить, составляет почти 0,8 миллиардов рублей.

Напомним, что ранее в расследовании Проекта.медиа рассказали, что получил один из богатейших бизнесменов РФ Аркадий Ротенберг за присвоение дворца в Геленджике от президента РФ Владимира Путина.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Рамзан Кадыров.
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