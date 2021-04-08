Незнакомец затащил ребенка к себе квартиру и пырнул ножом в шею: детали

В Красноярске (Россия) пьяный мужчина затащил 9-летнего мальчика в квартиру и ударил ножом. Ребенок в реанимации, за его жизнь борются врачи.

Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

Так, в микрорайоне "Взлётка" два мальчика направлялись в гости к другу, зашли в подъезд дома № 12 по улице Молокова, где их и застал 46-летний незнакомец. Внезапно он затащил одного из ребят в свою квартиру, где ударил его ножом в шею.

Услышав крики ребенка, на шум вышли соседи, один из которых смог удержать нападавшего до приезда полиции. Прибывшие сотрудники быстро вынесли раненого ребенка, перегородив путь отступления для мужчины. Мальчик оказался в реанимации больницы. На данный момент медики борются за его жизнь.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Москве в субботу, 12 декабря, произошел вопиющий случай: из окна многоэтажки выбросился мужчина с ребенком. Оба погибли.

А ранее подобный инцидент произошел в Киеве в июне. На столичном Печерске, на улице Арсенальной, женщина с ребенком на руках выпрыгнула из окна 4 этажа.