Россиянина расстреляли из автомата прямо в фитнес-клубе: появилось первое видео с места

В столице России произошло убийство в фитнес-клубе "Дон", расположенном в элитном комплексе "Алые паруса" на улице Авиационной на северо-западе города.

Об этом пишет МК.

Убийца и жертва выполняли упражнение на соседних беговых дорожках, затем киллер внезапно достал автомат и сделал несколько выстрелов, после чего упаковал оружие в рюкзак и скрылся до приезда полиции.

Установлено, что погиб 40-летний Геннадий Петров, по предварительной информации, причиной смерти стало попадание пули в голову.

Убийцу засняли видеокамеры, сейчас его ищет полиция. Все въезды и выезды из ЖК под присмотром правоохранителей.

Злоумышленнику на вид лет 40, он одет во все черное и имел при себе красный рюкзак.

Как сообщалось ранее, в Париже группа злоумышленников на скутерах обстреляла людей у центра вакцинации.