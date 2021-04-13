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Юная россиянка выпрыгнула с третьего этажа, спасаясь от насильников (видео)

Юная россиянка выпрыгнула с третьего этажа, спасаясь от насильников (видео)
Обновлено 13:04 Сегодня Телеграф Depositphotos

В Барнауле (Алтайский край) 18-летняя девушку избили и долго насиловали два парня и ее знакомая, которая таким образом решила "проучить" пострадавшую. Девушке удалось спастись, выпрыгнув из окна на третьем этаже.

Об этом сообщает 12 апреля Следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

"По данным следствия, 8 апреля 2021 года в городе Барнауле 19-летняя обвиняемая, испытывая личные неприязненные отношения к своей 18-летней знакомой, решила проучить девушку. С этой целью она арендовала квартиру и пригласила двух знакомых мужчин. Под предлогом серьезного разговора, злоумышленница попросила потерпевшую прийти в гости. Когда девушка зашла в квартиру, присутствующие втроем избили ее, а также на протяжении длительного времени насиловали и совершали насильственные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.

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Потерпевшей в какой-то момент удалось покинуть квартиру через окно. Оказавшись на карнизе третьего этажа, она стала звать на помощь и спрыгнула вниз. Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции поймали девушку.

Камерам наружного наблюдения удалось запечатлеть момент прыжка девушки с третьего этажа. Видео опубликовал Telegram-канал "LIFE SHOT".

В квартире, из которой бежала девушка, задержали двоих мужчин 37 и 26 лет и 19-летнюю девушку. Возбуждены уголовные дела по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".

Суд заключил всех троих обвиняемых под стражу, а следователь ведет сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Как сообщалось, украинская актриса Лиза Василенко, которая переехала в Москву и заселилась в TikTok-хаусе XO, призналась, что ее изнасиловал намного старший ее мужчина.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 338

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Россия, Изнасилование, Месть, Барнаул.
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