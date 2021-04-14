Скачать
Среда, 14.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Кремль будет давить до последнего: генерал рассказал о важной победе Путина и назвал его истинные цели
Кремль будет давить до последнего: генерал рассказал о важной победе Путина и назвал его истинные цели
Число жертв коронавируса в Украине неуклонно растет: статистика 14 апреля
Число жертв коронавируса в Украине неуклонно растет: статистика 14 апреля
В Жмеринке живодер расправился с собаками из приюта: детали происшествия
В Жмеринке живодер расправился с собаками из приюта: детали происшествия
Под Харьковом ветерану АТО дважды отказали в проезде в маршрутке: видео и детали скандала
Под Харьковом ветерану АТО дважды отказали в проезде в маршрутке: видео и детали скандала

Нужно просто отвести войска: в России признали простое решение проблемы с Донбассом

Нужно просто отвести войска: в России признали простое решение проблемы с Донбассом
Обновлено 10:42 Сегодня Телеграф

После звонка президента США Джо Байдена российскому президенту Владимиру Путину можно убрать напряженность на Донбассе, для чего "просто нужно отвести войска".

Об этом на своей странице в соцсети Facebook в ночь на среду, 14 апреля, написал российский политолог, экс-депутат Госдумы и доверенное лицо Путина Сергей Марков.

В своем посте он выразил мнение, что встреча Путина и Байдена в ближайшее время может и не состояться по ряду причин, как то "по первому зову Байдена Путин никуда не побежит", отсутствие условий для "успешного саммита" и проблема безопасности Путина.

В России признали, что боевики "ДНР" и "ЛНР" подчиняются армии РФ

Завершая свой пост, Марков написал: "А напряженность вокруг Донбасса можно убрать просто по итогам телефонного разговора. Нужно просто отвести войска".

Марков_пост_скрин

Ранее российский историк Андрей Зубов выразил убеждение. что Путин добился того, чтобы президент США Джо Байден первым ему позвонил и предложил встречу, и теперь можно быть уверенным, что новой войны России с Украиной не будет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 862

Все по теме:

Россия, Донбасс, Войска, Напряженность, Отвод, Сергей Марков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Били кирпичом до потери сознания: в Харькове напали на молодого парня (видео)
02 Байден потроллил Путина: в сети обсуждают беседу президентов США и РФ
03 Россию накроет цинковый ливень, а у Путина появится очередной горб позора: Невзоров описал сценарий "будущей" войны
04 "Девочки снимались ню для Playboy": вернувшуюся из ОАЭ украинку уличили во лжи
05 Путин торгуется с Западом: Гордон объяснил, зачем Россия бряцает оружием у границ с Украиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дубинского разнесли в сети за шутку о вторжении Путина
Дубинского разнесли в сети за шутку о вторжении Путина
В Египте в ДТП автобуса с грузовиком погибло 20 человек: фото трагедии
В Египте в ДТП автобуса с грузовиком погибло 20 человек: фото трагедии
США и Великобритания готовятся полностью вывести свои войска из Афганистана: что об этом известно
США и Великобритания готовятся полностью вывести свои войска из Афганистана: что об этом известно
Принц Гарри не планирует задерживаться в Великобритании
Принц Гарри не планирует задерживаться в Великобритании
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь