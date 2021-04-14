Нужно просто отвести войска: в России признали простое решение проблемы с Донбассом

После звонка президента США Джо Байдена российскому президенту Владимиру Путину можно убрать напряженность на Донбассе, для чего "просто нужно отвести войска".

Об этом на своей странице в соцсети Facebook в ночь на среду, 14 апреля, написал российский политолог, экс-депутат Госдумы и доверенное лицо Путина Сергей Марков.

В своем посте он выразил мнение, что встреча Путина и Байдена в ближайшее время может и не состояться по ряду причин, как то "по первому зову Байдена Путин никуда не побежит", отсутствие условий для "успешного саммита" и проблема безопасности Путина.

Завершая свой пост, Марков написал: "А напряженность вокруг Донбасса можно убрать просто по итогам телефонного разговора. Нужно просто отвести войска".

Ранее российский историк Андрей Зубов выразил убеждение. что Путин добился того, чтобы президент США Джо Байден первым ему позвонил и предложил встречу, и теперь можно быть уверенным, что новой войны России с Украиной не будет.