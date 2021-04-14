Скачать
Среда, 14.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Игра наследников престола: чем козыряют Добкин и Терехов в битве за Харьков
Игра наследников престола: чем козыряют Добкин и Терехов в битве за Харьков
"Хорошо, что есть Путин": в харьковском вузе рассказали, накажут ли педагога за посты в соцсетях
"Хорошо, что есть Путин": в харьковском вузе рассказали, накажут ли педагога за посты в соцсетях
"Ваша дочь попала в ДТП": в Украине активизировались телефонные мошенники
"Ваша дочь попала в ДТП": в Украине активизировались телефонные мошенники
"Пора положить конец": Байден переполошил Россию заявлением по Афганистану
"Пора положить конец": Байден переполошил Россию заявлением по Афганистану

В России вынесли приговор пранкеру из Украины, пытавшемуся рассказать правду о пожаре в ТЦ Кемерово

В России вынесли приговор пранкеру из Украины, пытавшемуся рассказать правду о пожаре в ТЦ Кемерово
18:31 Сегодня Телеграф

Суд в России приговорил к шести годам колонии украинского пранкера Евгения Вольнова, который сообщил о 300 погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, обвинив его в пропаганде терроризма.

Об этом сообщает ТАСС.

"Кувиков (Никита, настоящее имя украинского блогера, - Авт.) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание и пропаганда терроризма") и приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Также по решению суда он не имеет права ближайшие два года  заниматься администрированием сайтов электронных и информационных сетей.

На данный момент Кувиков находится в розыске, поэтому судебное заседание проходило без него.

Напомним, что пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово (Россия) произошел 25 марта 2018 года. В нем погибли 64 человека, в том числе 37 детей. Тогда в одном из своих пранков Вольнов звонил в морг и, представляясь сотрудником МЧС, говорил, что нужны 300 мест для погибших в пожаре.

Интересно, что о сотнях жертв на этом пожаре говорил и бизнесмен Игорь Востриков, который потерял на пожаре троих детей, супругу и сестру. Тогда он утверждал, что жертвами огня стали от 200 до 350 человек.

Подробнее о пожаре в Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня", читайте в материалах "Телеграфа".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 279

Все по теме:

Пожары, Суды, Блогеры, Пранкеры, "Зимняя вишня", Евгений Вольнов, Никита Кувиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин добился своего и новой войны России с Украиной не будет, - историк Андрей Зубов
02 Путин добился звонка Байдена, но будет повышать ставки: к чему готовиться Украине
03 Байден потроллил Путина: в сети обсуждают беседу президентов США и РФ
04 Били кирпичом до потери сознания: в Харькове напали на молодого парня (видео)
05 Россию накроет цинковый ливень, а у Путина появится очередной горб позора: Невзоров описал сценарий "будущей" войны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Хранил интимное видео с моделями: суд оставил под стражей известного фотографа, обвиняемого в изнасиловании юных девушек
Хранил интимное видео с моделями: суд оставил под стражей известного фотографа, обвиняемого в изнасиловании юных девушек
Преступники заработали десятки миллионов на украинских заробитчанах: полиция раскрыла их схему
Преступники заработали десятки миллионов на украинских заробитчанах: полиция раскрыла их схему
В военном лагере РФ на границе с Украиной вспыхнул пожар: россияне его &quot;не заметили&quot; (видео)
В военном лагере РФ на границе с Украиной вспыхнул пожар: россияне его "не заметили" (видео)
Криворожский суд вынес приговор пенсионеру, &quot;заминировавшему&quot; квартиру Зеленских
Криворожский суд вынес приговор пенсионеру, "заминировавшему" квартиру Зеленских
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь