В России вынесли приговор пранкеру из Украины, пытавшемуся рассказать правду о пожаре в ТЦ Кемерово

Суд в России приговорил к шести годам колонии украинского пранкера Евгения Вольнова, который сообщил о 300 погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, обвинив его в пропаганде терроризма.

Об этом сообщает ТАСС.

"Кувиков (Никита, настоящее имя украинского блогера, - Авт.) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание и пропаганда терроризма") и приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Также по решению суда он не имеет права ближайшие два года заниматься администрированием сайтов электронных и информационных сетей.

На данный момент Кувиков находится в розыске, поэтому судебное заседание проходило без него.

Напомним, что пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово (Россия) произошел 25 марта 2018 года. В нем погибли 64 человека, в том числе 37 детей. Тогда в одном из своих пранков Вольнов звонил в морг и, представляясь сотрудником МЧС, говорил, что нужны 300 мест для погибших в пожаре.

Интересно, что о сотнях жертв на этом пожаре говорил и бизнесмен Игорь Востриков, который потерял на пожаре троих детей, супругу и сестру. Тогда он утверждал, что жертвами огня стали от 200 до 350 человек.

Подробнее о пожаре в Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня", читайте в материалах "Телеграфа".