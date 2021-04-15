Операцию долго не решались делать: мужчине удалили гигантскую опухоль весом около 50 кг (видео)

Жителю Красноярска Денису Муковникову удалили опухоль весом около 50 кг. Операцию провели в НМИЦ онкологии им. Блохина в Москве.

Об этом сообщает telegram-канал "360tv".

Год назад у мужчины резко начал расти живот.

"Обследование выявило опухоль. Очень скоро она достигла таких размеров, что стала давить на внутренние органы. В родном городе мужчине провели три курса химиотерапии, но оперировать не решились. И тогда помочь Денису взялись московские медики", - пишут авторы канала.

Сама операция длилась три часа. В это время грузное новообразование пришлось держать троим хирургам-мужчинам. Четвертый при этом вырезал опухоль.

В данный момент пациент мечтает побыстрей прийти в себя и восстановиться. Сейчас его вес составляет около 70-80 кг. До этого таким весом он мог похвастаться, когда учился в школе.

Напомним, у жителя Вьетнама на ноге образовалась опухоль весом в 90 килограмм. Его состояние стало заметно ухудшаться. Фактически он был при смерти, пока медики не занялись его проблемой.