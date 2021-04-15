Скачать
Пятница, 16.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Война может стать для России затяжной и проигрышной: что значат новые санкции США против РФ
Война может стать для России затяжной и проигрышной: что значат новые санкции США против РФ
США проиграли войну: почему Байден выводит войска из Афганистана и что ждет страну под властью Талибана
США проиграли войну: почему Байден выводит войска из Афганистана и что ждет страну под властью Талибана
Легкие вещи еще подождут: синоптики дали прогноз погоды до конца недели
Легкие вещи еще подождут: синоптики дали прогноз погоды до конца недели
Сыграл на чужом поле и забил гол "в девятку": как Байден переиграл Путина телефонным звонком
Сыграл на чужом поле и забил гол "в девятку": как Байден переиграл Путина телефонным звонком

Операцию долго не решались делать: мужчине удалили гигантскую опухоль весом около 50 кг (видео)

Операцию долго не решались делать: мужчине удалили гигантскую опухоль весом около 50 кг (видео)
23:42 Чт, 15 Апрель 2021 Телеграф

Жителю Красноярска Денису Муковникову удалили опухоль весом около 50 кг. Операцию провели в НМИЦ онкологии им. Блохина в Москве.

Об этом сообщает telegram-канал "360tv".

Год назад у мужчины резко начал расти живот.

"Обследование выявило опухоль. Очень скоро она достигла таких размеров, что стала давить на внутренние органы. В родном городе мужчине провели три курса химиотерапии, но оперировать не решились. И тогда помочь Денису взялись московские медики", - пишут авторы канала.

Сама операция длилась три часа. В это время  грузное новообразование пришлось держать троим хирургам-мужчинам. Четвертый при этом вырезал опухоль.

В данный момент пациент мечтает побыстрей прийти в себя и восстановиться. Сейчас его вес составляет около 70-80 кг. До этого таким весом он мог похвастаться, когда учился в школе.

Напомним, у жителя Вьетнама на ноге образовалась опухоль весом в 90 килограмм. Его состояние стало заметно ухудшаться. Фактически он был при смерти, пока медики не занялись его проблемой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 206

Все по теме:

Москва, Опухоль, Операция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В военном лагере РФ на границе с Украиной вспыхнул пожар: россияне его "не заметили" (видео)
02 "Война будет обязательно": украинцы на границе с РФ собрались встречать российскую армию (видео)
03 Зеленский лишил гражданства троих украинцев: что о них известно
04 Озвучен худший для Украины сценарий будущей встречи Байдена и Путина
05 Договоренности Путина и Байдена уже в действии? Что может значить отмена захода эсминцев США в Черное море
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги 15 апреля: санкции Байдена против Путина и &quot;тайное&quot; заседание СНБО
Итоги 15 апреля: санкции Байдена против Путина и "тайное" заседание СНБО
В Украине упростили растаможку евроблях: что изменилось и кто получил льготный &quot;карт бланш&quot;
В Украине упростили растаможку евроблях: что изменилось и кто получил льготный "карт бланш"
&quot;Спасибо за непрофессионализм&quot;: пропагандисты Путина опозорились с новым фейком на Донбассе (фото)
"Спасибо за непрофессионализм": пропагандисты Путина опозорились с новым фейком на Донбассе (фото)
Какой праздник 16 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 16 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь