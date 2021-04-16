"На**ра, а главное зачем?" Расхитители перекрестков попали на видео и стали героями в сети

В российском Невьянске (Свердловская область) под покровом ночи компания молодых людей совершила ограбление, украв три светофора.

Соответствующее видео, на котором видно, как "герои" идут с награбленным, публикует Telegram-канал "LIFE SHOT".

На кадрах видно, как четверо парней идут по пешеходному переходу, у двоих в руках – светофоры. В конце пешеходного перехода также размещен светофор, который сбивает рукой в прыжке парень из этого же квартета.

В сети стали бурно обсуждать инцидент.

"Чуть друга не убил светофором", "На стену повесить как часы", "Антивандальный светофор, Ахахах", "В Невьянске то всего 10 светофоров. Теперь вот 7 осталось", "Да тут посадить надо тех кто крепил, а пацаны спасли может кого-то", "Прикрутить к спине и пусть ходит людей веселит", - смеются пользователи.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Приморском районе Петербурга был ограблен известный ювелирный магазин "Русские самоцветы". Грабители унесли 30 миллионов.