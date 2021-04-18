В Казахстане отец с дочкой сорвались в бурлящий водопад, пытаясь сфотографироваться (видео)

В Акмолинской области Казахстана в субботу, 18 апреля, отдыхающие стали свидетелями падения в бурные воды Ульгулинского водопада мужчины и маленькой девочки.

Об этом сообщает в воскресенье Telegram-канал "LIFE SHOT" со ссылкой на местные СМИ.

"Отец с дочкой сорвались в Ульгулинский водопад в Акмолинской области Казахстана. По информации местных СМИ, семья хотела сфотографироваться на склоне, но не удержалась и упала в воду", - говорится в сообщении.

Мужчина успел ухватиться за валун, затем им помогли выбраться очевидцы происшествия.

Ребёнка увезли в больницу.

Вместе с тем, как передает интернет-издание "Деловой Казахстан", девочка 2015 года рождения отделалась ушибами легкой степени тяжести и после получения помощи ее отпустили домой.

"В 16.35 (субботы – ред.) в приемный покой Зерендинской районной больницы поступил ребенок 2015 года рождения, проживает в Кокшетау, с ушибами легкой степени, оказана первичная медицинская помощь, не госпитализирована, отпущена на дом. Больше никто не пострадал", - рассказали в акимате (администрации) района.

Как сообщалось, в конце марта в Киеве двое патрульных вместе с проходившим мимо мужчиной спасли троих тонущих несовершеннолетних.