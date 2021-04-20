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"Пристрастия к широкой географии": Песков признался, где любит уединяться Путин

"Пристрастия к широкой географии": Песков признался, где любит уединяться Путин
00:29 Сегодня Телеграф

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, где любит отдыхать его шеф Владимир Путин. 

Как сообщают росСМИ, российский лидер "прикипел душой" к Сибири, Сочи и Крыму, аннексированному в 2014 году.

"В этом плане у него пристрастия к широкой географии, но, действительно, на несколько дней предпочитает все-таки уединяться в Сибири", — заявил Песков.

Там, по словам пресс-секретаря, Путин катается на вездеходе и дышит таежным воздухом.

Также в карте путешествий Путина есть Дальний Восток.

Напомним, стало известно, сколько Владимир Путин заработал в 2020 году: до президента Украины Владимира Зеленского ему далеко.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Крым, Сочи, Владимир Путин, Сибирь, Дмитрий Песков.
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