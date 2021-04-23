Скачать
Пятница, 23.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Отвод войск РФ от границ с Украиной: что означает такое решение Кремля и чего ожидать дальше?
Отвод войск РФ от границ с Украиной: что означает такое решение Кремля и чего ожидать дальше?
Отстраненного Тупицкого ждут новые неприятности
Отстраненного Тупицкого ждут новые неприятности
В декларации не указана: журналисты нашли испанскую виллу депутата из партии Порошенко (видео)
В декларации не указана: журналисты нашли испанскую виллу депутата из партии Порошенко (видео)
Угроза вторжения России в Украине не миновала: специалисты указали на важный сигнал
Угроза вторжения России в Украине не миновала: специалисты указали на важный сигнал

Педофил приставал к маленькой девочке прямо в автобусе с людьми: его нашли благодаря видео

Педофил приставал к маленькой девочке прямо в автобусе с людьми: его нашли благодаря видео
00:32 Сегодня Телеграф

В российском Ярославле мужчина приставал к девочке в полупустом автобусе. Его нашли и завели на него дело.

Об этом 22 апреля сообщили в Телеграм-канале LIFE SHOT. Там также поделились видео с камер наблюдения.

На жителя Ярославля завели уголовное дело, по причине того, что он приставал к маленькой девочке в полупустом автобусе.

В Крыму на 25 лет посадили убийцу 6-летней девочки

При помощи камер видеонаблюдения, которые были установлены в транспорте удалось установить личность и затем местонахождение преступника-педофила.

То самое видео приставаний в общественном транспорте:

Напомним, что ранее, 10 марта в Кривом Роге был задержан мужчина, который приставал в лифте к 10-летней девочке в микрорайоне Восточный-3.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 186

Все по теме:

Россия, Ярославль, Педофил.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Угроза вторжения России в Украине не миновала: специалисты указали на важный сигнал
02 В Виннице нашли пропавшего почти две недели назад молодого парня (фото)
03 Путин ответил Зеленскому, приедет ли на встречу на Донбасс (видео)
04 В сети всплыл еще один "победный" бой сына Кадырова (видео)
05 Парад персон нон грата: путинских дипломатов массово высылают из разных стран
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пострадали бойцы: открылись новые подробности пожара в воинской части в Рубежном (фото, видео)
Пострадали бойцы: открылись новые подробности пожара в воинской части в Рубежном (фото, видео)
Путин продолжает игру: приказ Шойгу об отводе войск от границ бурно обсуждают в сети
Путин продолжает игру: приказ Шойгу об отводе войск от границ бурно обсуждают в сети
Названо имя героя, убитого управляемой ракетой на Донбассе 22 апреля
Названо имя героя, убитого управляемой ракетой на Донбассе 22 апреля
Какой праздник 23 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 23 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь