Педофил приставал к маленькой девочке прямо в автобусе с людьми: его нашли благодаря видео

В российском Ярославле мужчина приставал к девочке в полупустом автобусе. Его нашли и завели на него дело.

Об этом 22 апреля сообщили в Телеграм-канале LIFE SHOT. Там также поделились видео с камер наблюдения.

На жителя Ярославля завели уголовное дело, по причине того, что он приставал к маленькой девочке в полупустом автобусе.

При помощи камер видеонаблюдения, которые были установлены в транспорте удалось установить личность и затем местонахождение преступника-педофила.

То самое видео приставаний в общественном транспорте:

Напомним, что ранее, 10 марта в Кривом Роге был задержан мужчина, который приставал в лифте к 10-летней девочке в микрорайоне Восточный-3.