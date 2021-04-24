Путинских тюремщиков убили во время пьянки на охоте

В России во время застолья убили двух высокопоставленных офицеров, связанных со службой исполнения наказаний. Убийцей оказался егерь, к которому мужчины приехали на охоту.

Об этом сообщил telegram-канал "Baza".

По информации авторов канала, инцидент произошел в субботу, 24 апреля, в Забайкалье. Глава ГУФСИН Забайкальского края генерал Евгений Шихов приехал на охоту в поселок Урульга. Во время застолья егерь, принимавший гостей, поругался с офицером.

"В какой-то момент прямо во время застолья прогремели несколько выстрелов. Стрелял егерь, который и принял у себя Шихова с компанией" – указано в сообщении.

Кроме Шихова ранение получил и начальник СИЗО 1 Валерий Герман. Он также умер, не доезжая до больницы. Эту информацию опубликовал telegram-канал "112".

"Сейчас допрашивают местного егеря. Предварительно, мужчина пьяный угрожал инспектуру и возник словесный конфликт. После чего первый достал ружьё и выстрелил в обоих", - пишут журналисты.

Напомним, в Ереване нашли тело 40-летней женщины, которая предположительно является дочерью генерал-лейтенанта ФСБ РФ.