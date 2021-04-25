Пьяный россиянин на большой скорости протаранил четыре авто, есть погибшие (видео момента)

В Хабаровске россиянин устроил ДТП с пятью автомобилями. В результате двое человек погибли.

Об этом 25 апреля сообщили в Телеграм-канале Меш.

Водитель Land Cruiser двигался на встречной полосе в Уссурийскому бульвару и сперва влетел в "Рено", после чего врезался в "Тойоту Аксио" и задел еще два автомобиля.

Водитель и пассажир "Рено" от полученных травм в происшествии скончались.

При этом горе-водитель сдал тест на алкоголь, который оказался положительным. Но с результатами он не соглашается и требует повторного освидетельствования.

Кадры с места инцидента, снятые очевидцами:

Напомним, что 23 апреля под российским Новосибирском произошла эпическая погоня полиции за мотоциклистом, который нарушил правила ПДД, но в итоге сумел скрыться.