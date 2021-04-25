Тело было привязано к водосточной решетке: в Подмосковье трагически погибла девочка-подросток

В подмосковье произошло ЧП: в городе Бронницы нашли тело 14-летней россиянки, привязанное к водосточной решетке.

Об этом 25 апреля сообщили в Телеграм-канале LIFE SHOT.

Утром этого же дня Катя ушла из дома еще до того, как ее родители проснулись и пропала. При этом свои документы и телефон она оставила в квартире.

Правоохранителями был установлен маршрут передвижения девочки от дома до улицы Советской, где и произошел инцидент. Шла она сама и по словам ее подруг, могла спуститься в водосток за сумкой, которую ранее туда уронила одна из ее приятельниц. В сумке находились принадлежности для рисования.

О самой девушке и ее семье высказываются положительно.

Кадры с места событий:

Напомним, что 25 апреля в Хабаровске россиянин влетел в два авто и зацепил две машины из-за чего двое человек погибли.