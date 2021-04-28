Хотел новенький iPhone, а получил здоровенный болт: у москвича произошел конфуз с интернет-магазином

В России парень заказал iPhone 12 Pro Max в интернет-магазине, а ему вместо телефона пришел здоровенный болт.

Эту историю рассказали в Telegram-канале "LIFE SHOT".

Так, 22-летний житель Москвы по имени Кирилл не стал открывать посылку с телефоном на почте, а когда открыл ее дома, увидел вместо iPhone болт, завернутый в пленку с пупырышками.

Парень тут же обратился на сайт, где покупал гаджет. Там ответили парню, что с их стороны все было окей: они болт не клали, а вот телефон отправили. Сотрудники посоветовали обратиться в компанию PayPal и получить некое подтверждение о получении товара, без которого они не смогут рассмотреть жалобу. А еще намекнули на подставу от почтальонов: мол, украсть аппарат могли при доставке или уже в отделении.

Поняв, что самому не разобраться, Кирилл пошел в полицию и написал заявление. Внутреннюю проверку уже запустили в сервисе PayPal.

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