Отдохнул как рок-звезда: российского рэпера бросили в костер на празднике

Рэпера из Москвы избили, обрили и бросили в костер. Но самое интересное – все эти манипуляции парень не заметил.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Mash".

Инцидент произошел во время вечеринки с друзьями. Естественно, без алкоголя не обошлось. В итоге 22-летний Кирилл отключился, а друзья решили похейтить.

Так, парни избили его, постригли челку и напоследок бросили в костер. Кирилл даже не вздрогнул. Проспался, очнулся и обнаружил себя на лавочке с обожженной пятой точкой, ссадинами и ушибами по всему телу. Полиция на данный момент разбирается в том, что произошло.

"Знатно подгорело", - комментируют случай в Telegram-канале.

Как сообщал "Телеграф", ранее Тимати признался в поджоге собственного авто.