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В TikTok "запретили" критику Путина: хейтеров может ожидать неприятность

В TikTok "запретили" критику Путина: хейтеров может ожидать неприятность
17:53 Сегодня Телеграф

В сети появилась информация о том, что TikTok начал удалять посты с критикой президента РФ Владимира Путина якобы после обращения российских властей в Китай. Об этом со ссылкой на осведомленного чиновника из России сообщает Bloomberg.

По информации СМИ, в TikTok действительно убавилось количество критического к властям контента, и произошло это якобы после обращения Кремля. Кроме того, соцсеть якобы удаляет аккаунты пользователей, которые размещают "антипутинские" ролики. 

В пресс-службе TikTok, продолжает Bloomberg, им ответили, что никаких изменений в политике соцсети не произошло, однако они могут удалить контент по требованию госорганов. С января же, говорят представители TikTok, количество таких запросов действительно возросло. 

Стоит также напомнить, что ранее в России миллионные штрафы из-за неудаление призывов к протестом получили "ВКонтакте", "Одноклассники", Twitter и TikTok. В мае также за это могут оштрафовать Facebook и Google. 

Напомним, Путин озадачил неестественным поведением, и его приняли за двойника. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Кремль, Цензура, Владимир Путин, TikTok.
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