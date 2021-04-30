В TikTok "запретили" критику Путина: хейтеров может ожидать неприятность

В сети появилась информация о том, что TikTok начал удалять посты с критикой президента РФ Владимира Путина якобы после обращения российских властей в Китай. Об этом со ссылкой на осведомленного чиновника из России сообщает Bloomberg.

По информации СМИ, в TikTok действительно убавилось количество критического к властям контента, и произошло это якобы после обращения Кремля. Кроме того, соцсеть якобы удаляет аккаунты пользователей, которые размещают "антипутинские" ролики.

В пресс-службе TikTok, продолжает Bloomberg, им ответили, что никаких изменений в политике соцсети не произошло, однако они могут удалить контент по требованию госорганов. С января же, говорят представители TikTok, количество таких запросов действительно возросло.

Стоит также напомнить, что ранее в России миллионные штрафы из-за неудаление призывов к протестом получили "ВКонтакте", "Одноклассники", Twitter и TikTok. В мае также за это могут оштрафовать Facebook и Google.

Напомним, Путин озадачил неестественным поведением, и его приняли за двойника.