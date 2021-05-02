ДТП класса "люкс": в Москве одновременно столкнулись Lamborghini, Porsche Panamera и Infiniti (видео)

В российской столице произошло тройное ДТП с участием элитных автомобилей.

Кадрами последствий происшествия поделились в телеграм-канале Mash.

"На Пресненской набережной рядом с "Москвой-Сити" произошла самая дорогая авария недели — столкнулись Lamborghini, Porsche Panamera и Infiniti", - сказано в сообщении.

По данным очевидцев, водитель Lamborghini не справился с управлением и вылетел с дороги, а водители двух других авто отвлеклись на произошедшее и допустили столкновение.

Внимание, на видео присутствует много нецензурной лексики!

В телеграм-канале Nexta уточнили, что водители автомобилей серьезных травм не получили.

Как сообщалось ранее, в Хмельницкой области водитель BMW не справился с управлением и, слетев со скалы, чуть не рухнул в реку.