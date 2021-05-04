"У них будут проблемы": Лукашенко разразился угрозами в адрес ЕС

Александр Лукашенко во время встречи с премьером Беларуси Романом Головченко пригрозил Европе "ответными мерами" в случае усиления санкционного давления.

Об этом пишет Белта.

По его словам, "европейцы особенно усердствуют" с попытками "задушить Беларусь санкциями" и это нельзя оставлять без ответа.

"Если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат", - сказал он и попросил Головченко предоставить ему данные о европейских предприятиях в Беларуси, чтобы "посмотреть на их работу".

Также Лкашенко поставил задание МИД проверить деятельность иностранных гуманитарных программ, назвав их "иностранными агентами" и "разного рода бандитами, которые устраивают здесь обдираловку".

Кроме них, "перерегистрация" грозит и СМИ.

Лукашенко также пригрозил Европе тем, что ей придется возить товары в Россию через страны Балтии и Черное море, если ей "плохо с нормальной Беларусью".

Свои угрозы он оправдал надобностью "защищать" Беларусь и тем, что "народ хочет жить в своей стране".

"Нужно показывать, что мы нация и у нас есть своя земля, своя страна", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее российский политик и чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, заявил, что Лукашенко стал марионеткой Кремля, а Беларуси грози аннексия.