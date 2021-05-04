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"У них будут проблемы": Лукашенко разразился угрозами в адрес ЕС

"У них будут проблемы": Лукашенко разразился угрозами в адрес ЕС
Обновлено 15:09 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Александр Лукашенко во время встречи с премьером Беларуси Романом Головченко пригрозил Европе "ответными мерами" в случае усиления санкционного давления. 

Об этом пишет Белта.

По его словам, "европейцы особенно усердствуют" с попытками "задушить Беларусь санкциями" и это нельзя оставлять без ответа. 

"Если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат", - сказал он и попросил Головченко предоставить ему данные о европейских предприятиях в Беларуси, чтобы "посмотреть на их работу". 

Также Лкашенко поставил задание МИД проверить деятельность иностранных гуманитарных программ, назвав их "иностранными агентами" и "разного рода бандитами, которые устраивают здесь обдираловку". 

Кроме них, "перерегистрация" грозит и СМИ.  

Лукашенко также пригрозил Европе тем, что ей придется возить товары в Россию через страны Балтии и Черное море, если ей "плохо с нормальной Беларусью". 

Свои угрозы он оправдал надобностью "защищать" Беларусь и тем, что "народ хочет жить в своей стране". 

"Нужно показывать, что мы нация и у нас есть своя земля, своя страна", - заявил Лукашенко. 

Напомним, ранее российский политик и чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, заявил, что Лукашенко стал марионеткой Кремля, а Беларуси грози аннексия.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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ЕС, Беларусь, Санкции, Александр Лукашенко.
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