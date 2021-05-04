"Райская жизнь длилась недолго": известный элитный поселок в Подмосковье "смыло" дождем

Элитный коттеджный поселок Британика в Подмосковье, который позиционировали как райское местечко для жителей РФ, начал рассыпаться. Как сообщает Телеграмм-канал Mash, красивые фасады оказались буквально смыты дождем, а за ними якобы прятался гниющий кирпич.

"Райская жизнь в Британике длилась недолго", - пишет СМИ, показывая рассыпающиеся дома.

Mash также цитирует местную жительницу Елену, которая рассказывает, как от одного из домов клинкер упал и разбил два "Мерседеса".

Независимая экспертиза, продолжает Елена, показала, что материалы для инстаграммного места не соответствовали требованиям сертификации. Теперь же от дождя кирпич мокнет, от него все отваливается и летит с фасада.

Скандал в "райском" поселке РФ будут регулировать в суде.

Напомним, всего в 70-ти километрах от украинского Ужгорода, на территории Словакии, пронесся разрушительный торнадо.