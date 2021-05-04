СК начал проверку дерева: в сети возмущены ЧП с детьми в России (видео)

В российской Удмуртии произошло ЧП: упавшее дерево едва не убило мать с двумя детьми.

Об этом сообщает "LIFE SHOT".

Дерево чудом не придавило прохожих в городе Глазове в Удмуртии. Среди них была женщина с двумя детьми, - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что дерево, падая в нескольких сантиметрах от шедшей мимо женщины с детьми, какой-то момент начинает искрить.

"Бл*, СК начали проверку!!! Проверку чего???!!!! Почему женщина пошла именно по этой дороге, а не по другой?!! Проверку чего, дерева??!!! Может кто-нибудь объяснит", "Проверку, почему не спилили дерево вблизи высоковольтной ЛЭП, что тут думать", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее под Киевом упало дерево на автомобиль, который ехал на Житомир.