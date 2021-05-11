РФ устроила охоту на боевые самолеты Франции над Черным морем: появилось видео перехвата

Во вторник, 11 мая, российский истребитель Су-30 перехватил над Черным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Отмечается, что 11 мая радары засекли над нейтральными водами Черного моря, приближавшиеся к российской границе воздушные цели.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации Mirage 2000 и один самолет-заправщик C-135 ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря", - пишет издание.

Судя по кадрам, французские летательные аппараты действительно были замечены в российском воздушном пространстве.

Как сообщал "Телеграф", ранее истребители НАТО были подняты из-за самолетов РФ возле Исландии.