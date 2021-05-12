Кремлевский колокол звонит по каждому: как Путин убивает оппозицию и держит в страхе всю Россию

Все чаще и чаще представители российской оппозиции сталкиваются с действиями правоохранительных органов, которые иначе как полномасштабными репрессиями не назовешь. Инакомыслие приравнено к экстремизму. Граждан, испытывающих недовольство по поводу текущей ситуации в стране, называют террористами. Есть ли надежда на лучшее?

"Телеграф" приводит полный перевод статьи, размещенной на сайте Politico: Очищая Россию от Навального, Кремль поет все ту же советскую песню

Представители оппозиции России сталкиваются с тем, что правительство принимает жесткие меры и причисляет их к "экстремистам".

Виктория Райх, активистка от оппозиции, в свои 25 лет уже хорошо знает российскую пенитенциарную систему. Но даже она была крайне удивлена, когда узнала, что ее письма к коллегам, находящимся в заключении, не передаются.

В письмах, которые она передавала, были описаны новости о том, что Леонид Волков, правая рука Алексея Навального, объявил о закрытии почти 40 офисов его руководителя по всей стране, включая тот, которому они посвятили свою жизнь - в Екатеринбурге.

Государственная прокуратура настаивала на том, чтобы считать группы Навального экстремистскими, ставя их в один ряд с такими террористами, как "Аль-Каида". С таким статусом продолжать организовывать скоординированные акции протеста или агитационные кампании стало слишком рискованно.

Офисы штаба Навального сыграли решающую роль в распространении идеи оппозиционера в регионах России. Во многом, благодаря им и Интернету, он стал фигурой национального значения. Новости о том, что они сейчас закрываются, получили широкое освещение в СМИ и вряд ли могут быть классифицированы как конфиденциальная информация.

"Мне сказали, что письма блокируются, потому что они содержат слова "Навальный" и "Волков", - сообщила Райх изданию POLITICO. "Как можно запретить какие-то имена? В России Волков - это обычная фамилия!"

Это лишь один из многих примеров того, как далеко зашли власти в попытках подавить и дискредитировать Навального и его соратников за последние несколько недель.

"Как будто вся страна находится в состоянии войны", - сказала Райх, - "Некоторые люди относятся к вам, как к семье, другие же - как к преступнику, которого нужно посадить в тюрьму".

Сейчас, лишь скрывшись, ей удавалось избежать ареста. Но все ее (уже бывшие) коллеги были задержаны в связи с акцией протеста 21 апреля. Данное мероприятие, которое прошло в десятках российских городов, стало последней попыткой добиться независимой медицинской помощи Алексею Навальному, состояние здоровья которого резко ухудшилось после ареста в конце января.

Но, как сказал бывший глава екатеринбургского отделения штаба Навального Алексей Гресько небольшой группе протестующих за несколько минут до того, как его увела полиция: "Их борьба имеет большие масштабы".

"Маховик репрессий был запущен. Сегодня он направлен против Алексея, завтра он коснется каждого из нас", - заявил он. Ранее в тот же день правоохранители провели обыск в его доме и штаб-квартире движения, конфисковав компьютеры и другое оборудование.

Преследование "экстремистов"

Закаленная российская оппозиция склонна игнорировать такие притеснения и короткие сроки за решеткой - Гресько в настоящее время отбывает 29-дневный срок за нарушение законодательства о протестах – который он рассматривает как еще один день на своей работе. Но даже самые хладнокровные признают, что в России происходит фундаментальный сдвиг.

К тому времени, когда Гресько освободят, акция протеста, которую он помог организовать всего несколько недель назад, будет уже принадлежать другой эпохе.

Если московский суд вынесет решение против групп Навального - а все признаки определенно указывают на это - организаторам "экстремистских" протестов или кампаний грозит 10-летний тюремный срок. Даже слабая связь с сетью Навального, например поддержка в виде пожертвований или в социальных сетях, может привести к судебному преследованию.

Траектория лидерства Владимира Путина давно ясна. Его последний срок был в особенности определен как подавление гражданского общества с помощью ограничений, вводимых на законодательном уровне, и поддерживаемых марионеточным парламентом. Но в последние недели барабанный бой репрессий приобрел лавинный характер, что шокировало даже опытных кремленологов.

"Мы каждый день просыпаемся в новой стране!", - восклицает аналитик Константин Гаазе в интервью на телеканале "Дождь", одном из немногих оставшихся независимых СМИ.

Большинство комментаторов в качестве причин новых репрессий назовут парламентские выборы осенью и возвращение Навального в Россию в конце января после прохождения лечения в Германии от отравления "Новичком".

По словам Навального, сам факт, что он выжил, был оскорблением для Путина. И даже если это было не так, то последующее поведение Навального, несомненно, было таковым.

С момента выхода из комы, Навальный публично указал пальцем на Путина за то, что тот отдал приказ о покушении на него, хотя Кремль отрицает какую-либо связь с отравлением. Затем Навальный в унизительных видеороликах на YouTube назвал имена и показал лица предполагаемых исполнителей. После этого ему еще хватило наглости вернуться на российскую землю.

Многие, в том числе представители из лагеря Навального, считали, что Кремль может позволить ему оставаться на свободе. Однако этого не произошло. Лидер оппозиции был арестован, как только ступил на российскую землю. Повторное дело о хищении (которое союзники Навального и Европейский суд по правам человека считают политически мотивированным) послужило поводом для его ареста.

Вместо грандиозного финала тюремное заключение Навального оказалось лишь сигналом к новому щелканью плетью, сначала на улицах, где протесты в поддержку Навального привели к арестам более 13 тыс человек, а затем и за их пределами.

Фиксируя факты "правонарушений" через сложную систему видеонаблюдения, полиция стала приходить к "преступникам" домой. Теперь никто не может ощущать себя в безопасности, даже если вернулся домой невредимым с акции протеста.

Несколько журналистов и даже студенческая газета находятся под следствием за освещение протестов Навального. А в прошлом месяце популярный новостной сайт "Медуза" был заклеймен как "иностранный агент", что спровоцировало массовый отток рекламодателей. Изданию удалось предотвратить банкротство благодаря кампании по сбору средств.

"Сначала они преследовали активистов…"

Правозащитники тоже сидят на скамье подсудимых. Иван Павлов, известный адвокат по делам о государственной измене, который также представляет сторонников Навального в деле об экстремизме, недавно был арестован.

"Сначала преследовали активистов, потом журналистов, теперь юристов. Не спрашивайте, по ком звонит колокол - Кремлевский колокол звонит по каждому гражданину России под самыми экзотическими предлогами. Используется старое выражение: был бы человек, а статья найдется", - написал политолог Андрей Колесников в VTimes, цитируя высказывание печально известного безжалостного руководителя репрессивного аппарата Иосифа Сталина.

Подобные параллели с Большим террором Сталина и с репрессивной стагнацией периода позднего Леонида Брежнева теперь стали обычным явлением.

И хотя сегодняшняя Россия далека от того, чтобы быть государством ГУЛАГа, все же эти сравнения отражают атмосферу общего полного беззакония.

Подобно тому, как Путин после прихода к власти восстановил советский гимн с измененным текстом, в последних репрессиях отчетливо слышна карательная мелодия советского прошлого, хотя детали могут незначительно отличаться.

По крайней мере, новый метод борьбы с инакомыслием - это отход от хитрого способа, с помощью которого Кремль разрядил последнюю значительную волну протестов в 2011-2012 годах, удовлетворив или сделав вид, что удовлетворил некоторые из выдвинутых требований.

"Как и тогда, Кремль сейчас пытается опередить оппозицию. Но на этот раз ответственными являются не управленцы, а люди в военной форме ", - заявил Гаазе, выражая популярное мнение о том, что большинство решений все чаще принимаются российским военно-силовым истеблишментом.

"Раньше было так: вы вышли на протест, но мы уже решили проблему. А сейчас так: вы собираетесь протестовать, а мы уже ждем вас у дверей. Или же мы достанем вас позже".

Действительно, расплывчато сформулированные законы в сочетании с обвинениями в адрес Навального и его соратников, настойчиво заставляют многих россиян задуматься, не будут ли они следующими.

Российское законодательство исключает обратное преследование тех, кто в прошлом поддерживал движение Навального. Но в сегодняшней России просто невозможно быть в чем-то уверенным.

"Тем, кто хочет исключить какие-либо риски, придется удалить в своих аккаунтах в социальных сетях все, что связано с Навальным или ФБК", - предупредил известный правозащитник Павел Чиков, имея в виду Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК).

Российские парламентарии также предложили закон, запрещающий любому "причастному" к экстремизму участвовать в выборах в Государственную Думу. В том виде, в каком он был написан, закон имел бы обратную силу, накладывая "табу" для соратников Навального, а также тысяч простых россиян на участие в политической жизни.

Многие аналитики уверены, что все это служит единственной цели - расстелить красную ковровую дорожку, чтобы правящая партия "Единая Россия" получила парламентское большинство на осенних выборах. Но даже после этого россиянам не стоит ждать оттепели.

"Нелояльных Кремлю сделали эквивалентом террористов… Это также означает, что не будет никаких уступок, потому что тогда требования будут только расти", - заявил "Дождю" политолог Владимир Пастухов.

Впервые после распада Советского Союза организованная оппозиция России объявлена вне закона. Однако многие в лагере Навального не разделяют идею о том, что им пришел конец. Они утверждают, что оппозиционер был лишь громоотводом для неудовольствия россиян по поводу падения уровня жизни, общего недовольства сложившейся ситуацией и местных проблем, например, связанных с окружающей средой.

В Екатеринбурге Виктория Райх заметила значительные изменения по сравнению с 2017 годом, когда большинство предвыборных штабов Навального впервые открыли свои офисы. "Сейчас к нам приходят и спрашивают: когда следующий протест? Это горизонтальное движение".

Она не исключает возможности того, что бывшие сотрудники кампании могут создать новую группу и действовать в одиночку. "Они могут запретить вам участвовать в официальной политике, но не могут запретить вам думать и действовать в соответствии с вашими принципами", - сказала она.

И в этом заключается ирония: стремясь к полному контролю, Кремль может "ослепнуть". После непопулярного шага по повышению пенсионного возраста в 2018 году количество россиян, которые считают, что их страна движется в неправильном направлении, резко увеличилось, и с тех пор оно продолжает колебаться на уровне около 40 процентов Эти данные приводит независимый центр опроса общественного мнения "Левада". Достигнув рекордного уровня после аннексии Крыма, рейтинг одобрения Путина также снизился до уровня 2011-2012 годов, в то время, когда десятки тысяч человек участвовали в антикремлевских протестах.

"Власти отобрали собственный барометр. Что-то шевелится в глубине. В какой-то момент оно неизбежно всплывет на поверхность, застигнув их врасплох", - заявил в комментарии сайту "Радио Свобода" аналитик Аббас Галлямов:

Или, как оптимистично отмечает Райх: "Да, это новая эра. Но даже она должна когда-нибудь закончиться".